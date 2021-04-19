Знатоки «Что? Где? Когда?» не ответили на вопрос о Канте, специалисты в Калининграде - тоже

Вопрос прислал предприниматель из Нижнего Новгорода Евгений Коровкин. Фото: Первый канал

В минувшее воскресенье весенняя серия игр клуба «Что? Где? Когда?» завершилась победой знатоков со счетом 6:5. Как можно догадаться по результату игры, далеко не все вопросы оказались команде Балаша Касумова по силам. Одной из нерешенных задач для знатоков стал вопрос о Канте.

Его автор – предприниматель из Нижнего Новгорода Евгений Коровкин. Он поинтересовался у знатоков: «Врач посоветовал Канту брать с собой на прогулку слугу. Что должен был делать слуга во время прогулки?».

- Слуга не дал бы Канту споткнуться, упасть в канаву, - озвучил версию команды Эльман Талыбов. Оказалось, неправильно.

«Во время прогулок слуга должен беседовать с Кантом, отвлекать его от философских размышлений», - так звучит верный ответ.

Кант во время прогулки на литографии Генриха Вольффа.

«Комсомолка» поинтересовалась у калининградских кантоведов – согласны ли они с правильным ответом, или больше симпатичная версия знатоков клуба, и какой бы они задали вопрос команде клуба.

- Я бы тоже не ответил - биография не мой конек. К тому же такой истории не встречал, - признался нам Вадим Чалый, профессор Института гуманитарных наук, старший научный сотрудник Академии Кантианы, главный научный сотрудник лаборатории «Кантианская рациональность» БФУ имени Канта. - А вопрос могу предложить, например, такой: сколько, по Канту, человек должны усаживаться обедать за один стол, и почему? Ответ: Девять. По числу муз для оптимального поддержания беседы.

Валентин Балановский, кандидат философских наук, председатель Калининградского отделения Российского философского общества, ведущий научный сотрудник БФУ имени Канта, назвал вопрос из игры не совсем корректным.

- На мой взгляд, оба ответа - и знатоков, и телезрителя - остроумны, но такую историю не припомню, - говорит Балановский. - Правда, я читал далеко не все, что написано про Канта, написано о нем очень много. Вполне возможно, что какой-то доктор когда-то что-то сказал Канту, и об этом узнал бизнесмен из Нижнего Новгорода. Проблема заключается в том, что, судя по всему, именно Кант первым сформулировал правило не размышлять напряженно о серьезных вещах ни во время обеда, ни во время прогулок. В первом случае это ведет к ипохондрии, во втором — к головокружению. Подробнее об этом можно почитать в «Споре факультетов». Там же Кант говорит, что гулять в компании по возможности следует молча. Особенно в холодное время года. Дело в том, что разговор сбивает дыхание, а правильное дыхание, особенно во время прогулки, — это залог здоровья. Поэтому даже если есть некое свидетельство о том, что какой-то врач учил Канта основам созданной Кантом же гигиенической системы, то историческая правдивость такого свидетельства вызывает сомнения.

Что бы я спросил у знатоков про Канта? На самом деле, можно сделать много вопросов. Например, известно, что Кант отметился на поле многих наук и искусств. Но вклад Канта именно в эту науку был поистине потрясающим. Вопрос: в какую науку? Здесь, конечно, знатоки должны зацепиться за слово «потрясающий». Правильный ответ: сейсмология.

Можно и такой вопрос: Иммануил Кант был оплотом рационального мышления, поэтому очень не любил духовидцев. Но его роднил с ними один вполне конкретный недуг. Как полагал Кант, именно из-за этого недуга у мистиков появляются видения и иллюзия общения с умершими. Что это за недуг? Ответ: запор.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Канта в этот раз поздравят в интернете

По случаю 297-й годовщины со дня рождения великого философа 22 апреля в Сети будет устроен виртуальный праздник.

Последние годы 22 апреля почитатели Иммануила Канта собирались в Калининграде, но весной 2020-го пандемия отменила традиционную встречу. Причем события развивались столь стремительно, что устроители даже не успели организовать какую-то альтернативу.

Спустя год пандемия все еще шагает по планете, границы закрыты, массовые мероприятия под запретом. Однако в этот раз празднование дня рождения Канта все-таки состоится. В онлайн-режиме.

– 22 апреля сердечно приглашаем всех желающих из любой точки мира присоединиться к нашей виртуальной встрече, – говорит живущий в Берлине председатель международного общества «Друзья Канта и Кенигсберга» Герфрид Хорст.

В ходе встречи, в частности, можно будет узнать о большой (700 квадратных метров!) кантовской выставке, которая готовится в Восточнопрусском земельном музее в Люнебурге. Открытие ее приурочено к 300-летию со дня рождения философа (2024 год). Виртуальным проводником по будущей выставке станет доктор Тим Кунце, куратор постоянной музейной экспозиции, посвященной Канту. Его выступление будет сопровождаться переводом на русский язык.

– Также нас ожидает репортаж из Калининграда – рассказ о том, как 297-й день рождения философа отмечают на его родине, – поделился с «Комсомолкой» господин Хорст.

Кроме того, прозвучат видеообращения «друзей Канта» из Англии, Китая и Бразилии.

– Общество «Друзья Канта и Кенигсберга» становится все более интернациональным, – отмечает Герфрид Хорст. – Так, 16 марта мы провели виртуальный круглый стол. Особой честью для нас стало приветствие на английском языке от спецпредставителя президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого.

22 апреля виртуальная конференция начнется в 19 часов по среднеевропейскому летнему времени (совпадает с калининградским). Заявки на участие принимаются по электронной почте info@freunde-kants.com. Данные, необходимые для подключения на основе платформы Zoom, будут отправлены на ваш электронный адрес перед началом мероприятия.