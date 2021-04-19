Шествие или онлайн-формат: Как пройдет «Бессмертный полк»-2021 в Калининграде

Для участия в акции, как и прежде, достаточно найти старое фото вашего родственника и встать в колонну. Фото: Александр КАТЕРУША

В понедельник, 19 апреля, по всем новостным каналам прошла информация о том, что всенародно любимая акция «Бессмертный полк» 9 мая пройдет в онлайн-режиме. Если к лету ситуация с распространением коронавируса наладится, то 24 июня акцию проведут уже в привычном формате.

А вот в Калининграде решение еще не приняли. Не исключено, что у нас в День Победы пройдет традиционное шествие.

- Все в подвешенном состоянии. Местные власти не определились еще: идем или нет, и если да, то когда, - рассказала «Комсомолке» региональный куратор акции «Бессмертный полк» Светлана Харламова. - Насколько я знаю, в Калининграде планируется традиционное шествие. Но возможны возрастные ограничения - людей в возрасте 65+, которые в зоне риска, не будут приглашать к участию. Информация предварительная.

Пока же, как и прежде, калининградцы могут загружать фотографии фронтовиков на сайте «Бессмертного полка». Там сформирована галерея героев войны с фотографиями, биографиями и историями, которые присылают родственники. Сейчас на сайте размещены 2279 историй, почти половину из них загрузили с марта по май 2020 года, когда мы только начинали режить в пандемийном и ограничительном режиме.

Напомним, для участия в акции «Бессмертный полк» достаточно найти старое фото вашего родственника и встать в колонну в назначенное время.

Как только станет известна точная дата проведения шествия, «Комсомолка» об этом сразу же сообщит.