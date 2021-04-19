Движение вверх: На «АВТОТОР-Арене» открылся крупнейший скалодром в России

В церемонии открытия скалодрома приняли участие В. И. Горбунов, А. А. Алиханов, Д. А. Бычков, М. Г. Решетников и В. П. Кривченко.

Внушительная искусственная скала - 17 метров высотой, около 100 тонн весом и площадью больше 1000 кв. метров - взметнулась под своды ФОК «АВТОТОР-Арена» в микрорайоне имени Космодемьянского. Появление грандиозного сооружения стало долгожданным событием для калининградских спортсменов. Теперь в их распоряжении - самый большой скалодром в России и один из крупнейших в Европе! Объект позволяет выполнять все три олимпийские дисциплины - боулдеринг, скорость и трудность, что открывает новые возможности подготовки. Все затраты на изготовление и монтаж (больше 27,5 млн рублей) взял на себя АВТОТОР.

Даже стоя внизу и просто глядя на громадину скалодрома, у неподготовленного человека невольно захватывает дух. Но, оказывается, спортсмены испытывают те же самые чувства.

- Конечно, подниматься страшно. Вижу, как у некоторых потеют ладони, трясутся руки, но именно так и должно быть, - говорит тренер Спортивной школы Олимпийского резерва Алексей Панасин. - Главное удовольствие в нашем виде спорта ты получаешь тогда, когда преодолеваешь себя. Поднялся даже на метр выше, чем вчера, и понимаешь: «Вау! Я сделал это!». Становишься сильнее и физически, и психологически.

Церемонию открытия посетили министр экономического развития РФ Максим Решетников, губернатор Антон Алиханов, президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков и вице-премьер правительства - министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко.

- Скалодром построен за частные деньги, что является свидетельством того, что российский бизнес очень серьезно относится к регионам, в которых работает, и к людям, для которых такая инфраструктура создается. Остается только поздравить Калининградскую область с тем, что открылся такой замечательный объект, и ждать появления новых чемпионов, - отметил Максим Решентников.

Антон Алиханов поблагодарил АВТОТОР за создание объекта.

- Я никогда ничего подобного не видел, - признался губернатор. Он добавил, что министерство спорта уже загружает скалодром государственным заказом.

Гости смогли лично убедиться в том, что спустя пять месяцев после открытия спортивная жизнь в «АВТОТОР-Арене» бьет ключом. На крытом футбольном манеже, сертифицированном по стандартам ФИФА, в любую погоду проходят тренировки. Проводятся занятия в уникальном бассейне олимпийского класса, в универсальном зале оттачивают мастерство баскетболисты и волейболисты. Всего под одной крышей готовятся к покорению спортивных вершин представители десятка различных федераций.

АВТОТОР, построивший комплекс полностью за счет собственных средств (а это более 2,6 млрд рублей), планирует и дальше вкладывать в развитие спорта в Калининградской области.

- Самая главная радость приходит к нам по случаям, подобным сегодняшнему событию. Когда осваиваются специальные объекты по видам спорта, наполняются людскими, особенно детскими голосами залы, спортивные площадки, водные дорожки и вершины скалодрома. От имени Совета директоров, от имени главного инициатора и инвестора Владимира Ивановича Щербакова поздравляю всех с вводом в эксплуатацию отвечающего олимпийским стандартам скалодрома и выражаю благодарность всем присутствующим гостям. Уверен в появлении олимпийских чемпионов, чемпионов мира, Европы и России, ковавших свое мастерство в физкультурно-оздоровительном комплексе «АВТОТОР-Арена». В добрый путь по дороге здоровья и мастерства! - отметил председатель Совета директоров ООО «Автотор Холдинг» Валерий Горбунов. - У нас есть много задумок по наполнению пространств арены дополнительными возможностями. Хотел бы выразить благодарность правительству за содействие в развитии объекта. В частности, мы смогли обустроить Спортивный парк, в котором установлена поистине уникальная полоса препятствий и созданы условия для отдыха и занятия спортом и детей, и взрослых. Мы будем ежегодно выделять финансирование, чтобы развивать комплекс дальше. «Вперед и вверх, а там… ведь это наши горы - они помогут нам!»