Куда пропал памятник легендарному летчику Степаняну с Советского проспекта

Бюст стоял возле стелы с декабря 2019 года, а этой весной исчез. Фото: Иван МАРКОВ

В декабре 2019 года облик памятника летчикам Балтфлота на Советском проспекте претерпел некоторые изменения. Под так называемой «стрелой», изображающей взмывающий в небо самолет, до реконструкции находился валун с надписью «Летчикам Балтики». Затем его место занял бюст дважды Героя Советского Союза Нельсона Степаняна, стоявший до этого на краю парковки военной прокуратуры Балтийского флота. Эта рокировка возмутила некоторых членов совета ветеранов. Командующий морской авиацией Балтфлота в 2000–2004 годах, генерал-лейтенант запаса Виктор Сокерин напомнил, что изначально памятник был посвящен авиаторам Балтики, не имеющим могилы на земле.

- Я ничего не имею против Степаняна, он заслуженный летчик, но для бюста нужно было выбрать отдельное место, не разрушая композиции уже имеющегося целостного памятника, - заявил тогда Сокерин корреспонденту «Комсомолки».

Весной этого года бюст Степаняна с постамента вовсе исчез. Вскоре появилось сообщение, что он обнаружен «в складском помещении автосервиса на Советском проспекте».

«Комсомолка» решила разобраться, с чем связаны новые передвижения памятника, и вернется ли он на место.

«Оставьте мемориал в покое»

Сегодня постамент под «стрелой» все еще пустует. Более того, куб из черного гранита, на котором стоял бюст, заменен на бетонную тумбу. Рядом лежит завернутая в полиэтиленовый пакет информационная табличка, а на строительном заборе висит паспорт объекта, который сообщает, что работы ведутся в рамках «благоустройства памятника дважды Герою Советского Союза Нельсону Георгиевичу Степаняну». Заказчиком выступает Армянская региональная национально-культурная автономия Калининградской области, и все должно быть готово к 30 апреля этого года.

- Нельсон Георгиевич Степанян – заслуженнейший человек, дважды Герой, любимец всех, кто его знал, и с кем он воевал. И армянская диаспора в Калининграде – просто молодцы, что чтут своего земляка, - говорит Виктор Сокерин. - Насколько я знаю, это диаспора в свое время привезла из Прибалтики бюст Нельсона Георгиевича, и установила его у входа в Управление ВВС Балтфлота. За одно это диаспоре только поклониться нужно. При выводе наших частей из той Прибалтики в конце 90-х он был там просто брошен, как брошены были и бюсты на аллее Героев в Белоруссии, в Быхове, когда там была расформирована 57-я морская ракетоносная авиационная дивизия.

Сейчас комплекс выглядит так. Фото: Иван МАРКОВ

Однако, по словам Сокерина, мемориал на Советском проспекте все-таки нужно оставить в том виде, в котором он изначально был создан, не выделяя никого из героев по отдельности.

- Сквер и так уже бездумно перестроен до неузнаваемости! В ВВС флота 4 дважды Героя, коих на Балтфлоте среди моряков вообще нет. Я и раньше предлагал, что если и устанавливать бюст Степаняна на мемориале, то только вместе с другими тремя дважды Героями на отдельном месте, как дополнение к существующему мемориалу, но никак не вместо него. Повторюсь, что я абсолютно не имею ничего против памяти Нельсона Степаняна, но, на мой взгляд, если армянской диаспоре хочется иметь памятное место в городе, посвященное ему отдельно, то можно сделать новый сквер его имени в другом месте.

Напомним, ранее Виктор Сокерин выступал с критикой скандальной реконструкции мемориала в Чкаловске, где подрядчик решил отпилить шасси у бомбардировщика, а также по другим поводам, связанным с военной авиацией.

- Прослеживается странная цепочка: сперва под видом ремонта в Чкаловске на улицу был выброшен Музей ВВС Балтфлота, которого просто нет больше, а теперь уничтожается, по сути, мемориал летчикам Балтики. Меня терзают смутные сомнения, что кому-то очень мешает память о ВВС Балтфлота, в которых Героев СССР больше, чем во всех трех других ВВС флотов вместе взятых, - добавил Сокерин.

Бюст героя на свалке

Представители Армянской региональной национально-культурной автономии Калининградской области Артур Агабабян и Мигран Мусоян напомнили, как памятник Степаняну оказался в Калининграде.

- Бюст раньше стоял в Лиепае, - говорит Мигран Мусоян. – Когда наши войска начали оттуда выводить, то бюст Степаняна демонтировали и выкинули куда-то на свалку. Генерал-лейтенант авиации Василий Проскурнин нашел его и последним транспортом из Лиепаи привез в Калининград. Сюда только бюст привезли, без постамента, и поставили его напротив штаба ВВС Балтийского Флота на новом постаменте.

О том, что здесь находился бюст, напоминает только лежащая на земле табличка. Фото: Иван МАРКОВ

- Бюст какое-то время простоял у входа в штаб авиации спиной к Советскому проспекту и лицом к парковке, - продолжает Артур Агабабян. – Суть была в чем: офицеры проходили, отдавали честь и шли на службу. Это было нормально, а потом штаб убрали. Мы каждый раз ходили возлагать цветы, и построения делать было не очень удобно: машины вокруг, а зимой их еще и прогревают долго – выхлопные газы в лицо Герою летят. Это было обидно и больно. И мы, и ветераны многократно обращались к городу, чтобы бюст переставить. В позапрошлом году это быстро сделала служба заказчика. То есть под стелу не мы его переставили - наши просьбы совпали с работами по расширению улицы.

Один вместо четырех

При переносе памятника, по словам Агабабяна, рабочие сломали нижнюю часть постамента, и бюст установили на маленький камень, что испортило все впечатление от него.

- Диспропорция получилась: бюст высотой 1,4 метра поставили на постамент в 80 сантиметров. Это было просто некрасиво, - добавляет Артур Агабабян. – Мы общиной собрали деньги и решили сделать нормальный постамент, а также провести благоустройство, чтобы те же ветераны могли подойти и цветы возложить.

По словам Агабабяна, вариант установки четырех бюстов дважды Героев Советского Союза община рассматривала и даже готова была взять на себя это дело, однако местные власти их остановили.

- Когда мы вышли на уровень губернатора, кто-то из чиновников сказал: «Нет. У трех остальных дважды Героев есть свои памятники на родине, и они не погибли на войне, а умерли своей смертью». Но единственным дважды Героем, кто погиб в море, и у кого даже могилы нет, оказался Степанян, - подчеркивает Агабабян. - Рассматривалась возможность устройства аллеи с бюстами на набережной Карбышева, через реку от памятника морякам-балтийцам. Ветераны сказали, что им это не надо, и сами проголосовали за то, чтобы Степанян стоял в комплексе на Советском проспекте. Мы решили прислушаться к городским властям и совету ветеранов. Сейчас мы перевезли бюст в Гурьевск для реставрации – там появилась большая трещина. Пока даже не знаю, успеем ли его на место поставить к 9 мая.

Так комплекс должен выглядеть после завершения благоустройства. Фото: Иван МАРКОВ

По словам Агабабяна, старый гранитный постамент планируется перевезти в поселок Храброво, на территорию школы, названной в честь Степаняна. На нем появится бетонная копия бюста легендарного летчика.