На руинах Нойендорфской кирхи в Калининграде разоряют могилы и жгут ядовитый хлам

Догорает очередная партия старых шин. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Призрак вандализма бродит по бывшему Нойендорфу. И это не какой-нибудь отдаленный глухой угол нашей области. Калининград. А именно – район Инженерного озера (пруда Мельничного) на улице Подполковника Емельянова.

Нойендорф упоминается с 14-го века. Как и когда-то, тут и поныне протекает ручей. Кирха стояла на высоком левом его берегу, и при немцах это была главная часть имения. Однако после войны именно она стала хиреть. Кирха, почти без урона пережившая бои, потом не использовалась даже как склад, и в итоге от бесхозного объекта остался лишь фундамент. А из зданий по соседству советский период пережил только дом № 265а (то ли бывшее жилище пастора, то ли церковно-приходская школа – единого мнения нет).

Могила пастора Германа Грюнера была скромной. Но теперь и этого нет. Фото: Калининградская областная научная библиотека

Нет и точной информации относительно могилы пастора, которая в статьях о Нойендорфе указывается как главная местная достопримечательность. Скорее всего, с ней вышло так. Когда 30 лет назад границы нашей области были открыты для иностранцев, из Германии приехали родственники пастора Германа Грюнера (1865-1941). И, примерно найдя место, где располагалось захоронение, обустроили символическую могилу: оградка, надгробие и поясняющая табличка.

На картах не значится

В 2010 году руины кирхи были включены в список объектов, передаваемых Русской православной церкви. Кстати, для большинства тогда стало откровением, что у поросших лесом развалин, оказывается, даже адрес есть: Емельянова, 267. При этом на картах его не указывают.

Переданные РПЦ Нойендорфские руины конкретно были закреплены за приходом храма Покрова Пресвятой Богородицы. 1 апреля 2012-го настоятель прихода протоиерей Вадим Неткачев совершил здесь молебен. А затем вместе с группой молодых прихожан провел субботник по уборке территории.

К слову, к тому времени визиты из Германии сюда прекратились – видимо, некому стало приезжать. Тем не менее, пока тут еще жили люди, порядок (пусть и относительный) все же сохранялся. Но однажды опустел дом. И жизнь быстро в очередной раз подтвердила правоту выражения «Свято место пусто не бывает»…

Под властью «деловых людей»

От ровной улицы Емельянова к руинам кирхи ведет ухабистая грунтовка. Стоит пройти по ней десяток метров, и на обочине – первый артефакт: каменный обломок с почти сбитой готической надписью. Признаться, отвык я уже встречать подобные безобразия в «самом европейском городе России». Что же тогда ждет впереди?

А впереди – дом № 265а. Точнее, то, что от него осталось. Все, и этот адрес можно с карт убирать: вместо крепкого двухэтажного здания – лишь фундамент из камня, заваленный грудами битого кирпича. И что-то подсказывает – едва ли демонтаж был легальным.

Так дом № 265а выглядел всего год назад... Фото: Рита ВОРОН.

... а так - сейчас. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Рядом возятся двое в камуфляже и с лопатами. Завидев меня, они собираются и уезжают на стареньком белом микроавтобусе. Хотя, может, дело не во мне – просто притомились. Судя по свежим ямам вокруг, копались они долго. А искали явно не червей.

Напротив развалин дома с зияющей дырой вскрытого подвала – «останки» кирхи. Еще год назад среди обломков фундамента была и могила пастора. А сейчас сколько ни бродил, не нашел никаких ее признаков. Честно говоря, был уверен, что такие дикости, как разорение могил, в Калининграде – уже в прошлом. Выходит, слишком хорошо о нас думал.

С вершины холма дорога круто уходит вниз, к Преголе. Оттуда вдруг выныривает другой древний микрик, желтый. Он уехал не по возрасту резво, а снизу повалил черный жирный дым с характерным запахом горелой резины. Ясно: выкинули шины б/у, подожгли их – и ходу. Причем черная вонючая куча не оставляет сомнений: этот «крематорий» действует уже давно. А ведь какой вид отсюда открывается на тот же Берлинский мост! Но смотреть лучше под ноги. Да и дышать пореже…

Срочно требуется шлагбаум

Понятно, что ни старинный дом, ни могилу пастора не вернуть – ушли в историю вслед за давно разобранной кирхой. Однако само историческое место никуда не делось. И даже в нынешнем состоянии оно интересное, «атмосферное». Но вместо цивилизованного (в конце концов, здесь ведь целое кладбище) отношения – какой-то вопиющий, оголтелый вандализм. А заодно еще устроена свалка – и возле одной из главных магистралей города средь бела дня безнаказанно жгут ядовитый хлам.

Думается, что проблему визитов сюда всех этих граждан решила бы установка шлагбаума (знак их вряд ли остановит). Кстати, отец Вадим тоже считает это здравой идеей. Замечу, именно так город поступил в свое время на другой дороге неподалеку, успешно придушив аналогичный «заводик» по сжиганию шин.

Неосторожных гостей подстерегает глубокий колодец. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Вообще же на Емельянова, 267, напрашивается какое-то благоустройство, памятный знак. Однако без помощи муниципалитета никак не обойтись. И потому предлагаю считать эту заметку официальным обращением. Ну, а пока вся надежда – на прихожан храма Покрова Пресвятой Богородицы. После Пасхи приход планирует провести очередной субботник на руинах Нойендорфской кирхи.