Трех полицейских обвиняют в «крышевании» янтарных старателей

Дом одного из подозреваемых спецназ взял штурмом. Фото: УСКР по Калининградской области

Стало известно, в чем обвиняют задержанных на калининградском взморье полицейских.

Как сообщили в региональном Управлении СКР, в отношении начальника межмуниципального отдела МВД России «Светлогорский» и его подчиненных – замначальника отделения полиции по Пионерскому городскому округу и начальника пункта полиции по Янтарному городскому округу возбуждено уголовное дело.

- В зависимости от роли каждого они обвиняются в превышении должностных полномочий, получении должностным лицом взятки за совершение незаконного бездействия в пользу взяткодателя, совершенное группой лиц по предварительному сговору с вымогательством взятки и получении должностным лицом, лично взятки за совершение незаконного бездействия в пользу взяткодателя, совершенное группой лиц по предварительному сговору, - объяснила официальный представитель УСКР Наталья Гацко. - Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Калининградской области и оперативно-розыскной частью собственной безопасности областного УМВД России.

Началось с того, что 16 февраля этого года замначальника пионерской полиции обнаружил на морском побережье у поселка Янтарный автомобиль с прицепом, на котором была установлена моторная лодка с оборудованием для добычи янтаря. По версии следствия правоохранитель подкинул в лодку 340 граммов янтаря-сырца, а затем вызвал коллег, которые задокументировали административное правонарушение. Предлог для того, чтобы предъявить претензии владельцу всего этого имущества - жителю Светлогорска, был создан. Машину, прицеп и моторку изъяли.

Потом трое нынешних обвиняемых решили лодочку вообще отжать, пообещав светлогорцу, что взамен не будут привлекать его к ответственности. Предложение из разряда тех, от которых невозможно отказаться. На следующий день янтарный старатель передал полицейским доверенность на моторку, выписанную на третье лицо.

- Кроме того, в феврале этого года начальник межмуниципального отдела МВД России «Светлогорский» и начальник пункта полиции по Янтарному городскому округу дважды получили от неустановленных следствием лиц взятки в размере по 40 тысяч рублей каждая, - сообщила Наталья Гацко.

За эти деньги полицейские пообещали не чинить янтарщикам препятствия незаконной добыче «солнечного камня». По мнению следователей, подобные отступные покровители «черных старателей» намеревались в дальнейшем получать систематически, и не их вина, что этот суливший немалые дивиденды план не сработал. Все трое задержанных давать показания отказались, вину в совершении инкриминируемых преступлений не признали – в общем, предпочли уйти в полную несознанку.

Как сообщили в УСКР, по месту работы и жительства обвиняемых проведены обыски, в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте полицейских.

- В настоящее время продолжается выполнение комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на детальное установление всех обстоятельств совершенных преступлений, выявление возможных дополнительных эпизодов преступной деятельности обвиняемых и иных соучастников, - добавили в ведомстве. - Для расследования уголовного дела создана следственная группа, в состав которой вошли опытные следователи Управления СКР, оперативное сопровождение следствию оказывает УФСБ, ход следствия контролируется лично руководителем УСКР Дмитрием Бочаровым.

Назначено проведение служебной проверки, - прокомментировали произошедшее в пресс-службе УМВД РФ по Калининградской области. - Устанавливаются все обстоятельства, причины и условия происшествия. В случае установления вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут предусмотренную законодательством ответственность.