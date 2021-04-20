Юбилей Калининградской области, год 1969-й: тайный визит Высоцкого, поиски Янтарной комнаты и стройка строгого режима

На этом редком снимке видно, что стройплощадка ЮВС-2 напоминала исправительную колонию – с глухим забором по периметру и вышками охраны. Фото: Архив автора

В конце 50-х в областном центре началось бурное жилищное строительство. С каждым годом домов становилось все больше, на смену «хрущевкам» приходили новые, более совершенные проекты. А вот питьевой воды в Калининграде не прибавлялось. Так что на верхних этажах уже не удивлялись постоянной «засухе» в своих кранах. Воды на всех просто не хватало…

Обеспечить город дополнительным мощным источником воды – такую задачу поставили власти перед строителями. Возведение Южной водопроводной станции № 2 в Малом Борисово стартовало в 1966 году. Объект называли важнейшей стройкой. Однако работы велись ни шатко ни валко. При этом многое из сделанного потом нуждалось в переделке – вследствие брака в работе и халатного отношения к сохранению уже построенного.

«Строители» в черной робе

Очевидно, сказывалось и то, что основной рабочей силой на стройке был так называемый спецконтингент. В связи с нехваткой в городе кадров рабочих-строителей было принято решение вести работы на ЮВС-2 силами заключенных.

Их доставляли на стройку под конвоем – в пяти оборудованных закрытыми будками грузовиках, по двадцать человек в каждом. По углам стройплощадки, огороженной сплошным высоким деревянным забором, располагались смотровые вышки для часовых. Внутри глухого забора была вспаханная и проборонованная «контрольно-следовая полоса» шириной метров десять, перед ней – несколько рядов колючей проволоки и линия из тонкой стальной проволоки-«путанки». Часовыми служили плохо говорившие по-русски солдаты, призванные из среднеазиатских республик. Видимо, это делалось специально – чтобы затруднить контакты охранников со спецконтингентом.

Внушительное водохранилище (в народе - "карьер") - один из результатов масштабного строительства, которое велось в Малом Борисово в 1966-1969 гг. Фото: Архив автора

Одним из руководителей стройки был главный инженер ПМК-619 Вениамин Еремеев. Как он вспоминал, многие из его «строителей» в черной робе были далеко не безнадежными членами общества. Они особенно чувствительно относились к любой несправедливости. С ними надо было быть предельно честным, справедливым, а если требовательным – то по делу. Очень ценили эти люди уважительное к себе отношение.

– Я старался называть их по имени, пожилых – по имени-отчеству, к чему они явно не привыкли, – рассказывал Еремеев. – А еще, несмотря на непростые условия большой стройки, ни разу не употребил нецензурных выражений. И подчиненным не позволял материться.

Учеба с пользой для города

Но хоть отношения со спеконтингентом и наладились, конечно, не стоило рассчитывать, что подневольные граждане вдруг начнут трудиться по-стахановски. Между тем, приняв дела, Еремеев сразу обратил внимание на то, как курсанты инженерного училища, проходя практику, перепахивают бульдозерными ножами своих артиллерийских тягачей училищный машинодром – ни в чем не повинное поле по соседству с Малым Борисово. А ведь могли бы то же самое делать на стройке…

Выслушав Еремеева, начальник училища в Борисово генерал Иван Анищенко дал добро. И уже вскоре мощные военные машины, совмещая обучение будущих офицеров с пользой для всего города, перемещали тысячи кубометров грунта на строительстве ЮВС-2. Город, впрочем, не остался в долгу. Изыскав резервы, строители тоже оказали помощь училищу – оборудовали трубами, задвижками и другой мелкой сантехникой лабораторию гидравлики этого высшего учебного заведения.

К концу 1969-го первая очередь ЮВС-2 была наконец введена в строй. Горожане сразу ощутили это – ситуация с водоснабжением изменилась к лучшему. Вместе с тем станцию потом еще целых десять лет достраивали. Однако и после этого ЮВС-2 не могла обеспечить бесперебойное водоснабжение города, когда надолго задували западные ветра, нагоняя в Преголю грязную соленую воду из залива. Объема имевшегося тут тогда водохранилища не хватало для длительной «автономки».

Окончательно этот вопрос удастся закрыть лишь в 2008-м. Но – не будем забегать вперед.

ГАСТРОЛЬ

«Секретный» визит Высоцкого

В октябре 1969-го он впервые побывал у нас.

Уже в то время Высоцкий был не просто всесоюзной звездой, а одним из самых известных людей в стране. Однако тот первый его визит к нам не афишировался. Впрочем, учитывая обстоятельства, это не удивительно.

В Калининград Высоцкого тогда привезли друзья, чтобы местные специалисты вывели его из запоя (из-за чего якобы срывались съемки фильма). И кто-то рекомендовал им нашу психиатрическую больницу.

Первый визит Высоцкого в Калининград не афишировался. Фото: Михаил ДУНИМАН

Лечащим врачом был Валерий Лободин. Как он вспоминал, планировалось, что Высоцкий проведет «на Невского» месяц. Но, увы, того хватило всего лишь на три дня. Неожиданно, не мотивируя, он отказался от лечения.

Задерживать пациента не имели права, ведь все было на добровольной основе. И в тот же день, 23 октября 1969-го, Высоцкий покинул Калининград.

О том, чтобы он давал в больнице концерты, никто из очевидцев не рассказывал. Что, в общем, не удивительно – в том состоянии ему было явно не до песен…

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

В январе 1969-го на улице Пролетарской в Калининграде было завершено строительство первого в городе 9-этажного дома.

В феврале на улице Космонавта Леонова открылось ателье по пошиву и ремонту обуви «Новинка».

В марте на улице Профессора Баранова установили мемориальную доску в его честь.

В марте 18-летний рабочий дрожжевого завода Александр Кустов из Советска стал чемпионом страны по классической борьбе в легчайшем весе. После этого он был включен в сборную СССР. И в июле на чемпионате мира в американском городе Боулдере Кустов завоевал золотую медаль.

31 марта была создана Калининградская геолого-археологическая экспедиция – для поиска Янтарной комнаты и других культурных ценностей.

В апреле исполком Калининграда принял решение о создании комнаты боевой славы в форте № 5, взятие которого стало одной из самых ярких страниц штурма Кёнигсберга.

9 мая на 19-м километре светлогорского шоссе состоялось открытие мемориального комплекса воинам-танкистам, погибшим при штурме Кёнигсберга.

В августе творческое объединение «Экран» Центрального телевидения снимало в области ленту «Был месяц май», а студия «Мосфильм» – эпизод будущей эпопеи «Освобождение». В августе-сентябре Рижская киностудия вела у нас съемки картины «Слуги дьявола».

1 сентября открылась новая школа – № 17.

В сентябре в Калининграде началось строительство эстакадного моста.

4 октября на всесоюзных соревнованиях пахарей, прошедших в Тульской области, наш земляк Евгений Низовских – механизатор из колхоза имени Гурьева Гурьевского района – второй год подряд занял первое место.

В октябре в Риге на шахматном чемпионате Вооруженных Сил СССР победителем стал калининградский мастер спорта Олег Дементьев, выступавший за Балтийский флот.

31 октября на улице Комсомольской был открыт мемориал на братской могиле советских воинов, павших при штурме столицы Восточной Пруссии.

3 ноября в поселке Холмогоровка первых посетителей принял новый музей, созданный в здании, где в дни штурма Кёнигсберга располагался командный пункт 43-й армии.

10 декабря между улицей Портовой и нынешним Дворцом спорта «Юность» заработала временная понтонная переправа через Преголю – в связи с тем, что на месте двух демонтированных старых немецких мостов началось возведение эстакады.