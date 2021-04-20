Звезды в Калининграде: Авербух устроил шоу, бывшая солистка «Блестящих» отдыхала с возлюбленным

Ольга Орлова, оказавшись в Калининграде, увлеклась историей нашего края. Фото: Instagram.com

Калининград остается одним из популярных в России городов для отдыха на выходных. К нам летят из Москвы, Петербурга, чтобы погулять, посмотреть на море и просто прекрасно провести уик-энд. И все чаще Калининград выбирают звезды. Совсем недавно мы писали о визите телеведущей Тины Канделаки и рэпера Басты (в миру Василий Вакуленко), которые купили квартиры в элитном жилом комплексе в Светлогорске.

И вот – очередные гости! На этот раз в Калининграде побывала певица Ольга Орлова - одна из первых участниц женской поп-группы «Блестящие». Нет, концерта у нее не было. Артистка приезжала исключительно отдыхать, пить шампанское и наслаждаться весной.

О своем путешествии Ольга рассказала в Инстаграме. За два дня она успела обойти весь центр Калининграда и побывала на блошином рынке. Как раз на «блошке» певице очень понравилось – она с удовольствием снимала на видео старую посуду, советские гантели и книги, значки и монеты. Подобрала ли что-то артистка для себя на рынке – неизвестно.

То ли Ольга так любит антиквариат, то ли она прониклась на блошином рынке… Словом, поехала она в музей «Альтес Хаус», от которого осталась в восторге. С интересом рассматривала восстановленные довоенные интерьеры, баночки и пудренницы на дамских туалетных столиках…

В Калининград Ольга прилетала с любимым человеком. Кто он – загадка, поскольку ни на одной фотографии его нет, запечатлена лишь тень, обведенная сердечком! Влюбленные останавливались в шикарном гостиничном номере, гуляли вокруг Нижнего озера, фотографировали уточек.

А еще в выходные в Калининграде побывал целый звездный десант фигуристов во главе с Ильей Авербухом. В спорткомплексе «Янтарный» прошло ледовое шоу «Чемпионы» (6+).

Илья Авербух признался калининградцам в любви. Фото: Instagram.com

- Калининград, спасибо за эти два гала-концерта! С первых тактов чувствовалось, как соскучился зритель. Как вы встречали каждый наш номер - буквально носили на руках. Нам очень вас не хватало! Счастливы вновь вернуться, и благодарим всех тех, кто дождался нашего выступления, несмотря на его перенос, связанный с пандемией, - написал фигурист у себя в Инстаграме.

В гала-концерте Ильи Авербуха приняли участие Алексей Ягудин, Мария Петрова, Алексей Тихонов, Албена Денкова, Максим Ставиский, Максим Маринин, Роман Костомаров и другие звезды.