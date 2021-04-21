Форт №3 в Калининграде оборудуют под гостиницу, в Доме пастора в Советске откроют кафе

Одним из крупнейших является проект восстановления музейно-отельного комплекса «Замок Рагнит» в городе Неман. Фото: Иван МАРКОВ

В Калининградской области вот-вот заработает программа финансирования проектов по вовлечению объектов культурного наследия в хозяйственный оборот. По мысли ее разработчиков, это позволит дать вторую жизнь многим памятникам истории. Они получат шанс попросту сохраниться, а не пойти под снос, как это нередко происходит.

Как сообщили в областном правительстве, максимальная сумма займа установлена в размере 1 миллиарда рублей. Конечно, такие большие деньги не выделят одним траншем: предусмотрено поэтапное финансирование в течение нескольких лет. А это значит, что проект должен быть достаточно масштабным. И первые претенденты уже представили свои заявки на состоявшемся заседании экспертного совета, по итогам которого было одобрено 7 инвестпроектов.

Едва ли не крупнейшим из них (хотя бы чисто по размерам осваиваемой площади) можно считать проект восстановления музейно-отельного комплекса «Замок Рагнит» в городе Неман. Что ж, во всяком случае, это выглядит намного реалистичнее, нежели мечтания о воссоздании Кенигсбергского замка. По крайней мере, стены данной орденской крепости сохранились.

Близлежащий Советск не отстает, предлагая реконстурировать местный «Дом пастора» и открыть там кафе, музей и сувенирную лавку, а оставшуюся часть помещений сдавать в аренду. В историческом же здании банка на улице Луначарского после ремонта разместится бутик-отель с интерьерами XIX века и тематикой Тильзитского мирного договора 1807 года.

Поселок Железнодорожный, который в последнее время вдруг принялись интенсивно возрождать из праха, теперь надеется на реконструкцию еще и старой немецкой мельницы. Ее хотят приспособить под гостиничный комплекс с рестораном, пивоварней и СПА-зоной. Заодно инвестор обещает благоустроить и прилегающий берег реки.

О планах по созданию торгово-развлекательного квартала в историческом комплексе пивзавода «Понарт» «Комсомолка» уже достаточно подробно писала. Теперь в Калининграде может появиться еще и туристско-рекреационный комплекс с гостиницей – все это при удачном раскладе будет функционировать в форте №3.

В целом набежало потенциальных инвестиций на 1,4 миллиарда рублей. Теперь слово за Наблюдательным советом центра поддержки предпринимательства. Именно там примут окончательное решение об условиях финансовой поддержки.