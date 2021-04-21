Взрыв газа на улице Леонова в Калининграде: хозяина квартиры увезли в тяжелом состоянии, он пытался сам потушить огонь

Из дома эвакуировали 30 человек. Фото: Иван МАРКОВ

Взрыв в доме №34А на улице Леонова в Калининграде прогремел сегодня, 21 апреля, около 12.15. Хлопок был настолько сильный, что окна из квартиры на первом этаже вынесло с обеих сторон дома. Осколки стекла разбросало в радиусе 30 метров. Пострадали несколько припаркованных рядом автомобилей.

Первым на помощь поспешил калининградец Бачо Каландия, который проходил мимо.

- В квартире, в которой взорвался газ, находился мужчина, - рассказал корреспонденту «Комсомолки» Бачо. - Он находился в сознании, но был весь в крови, сильно обгорел, с него лоскутами кожа слезала. Он был в шоковом состоянии, пытался потушить квартиру и просил отключить газ. Его потом «скорая» увезла.

Пострадавшего мужчину зовут Александр Орлов. Известно, что он работает таксистом, в квартире проживал с женой своего брата, но в момент происшествия она находилась на работе.

Обломки рамы лежат на тротуаре. Фото: Иван МАРКОВ

Как сообщили в ГУ МЧС по Калининградской области, после пожара эвакуировали 30 человек. На настоящий момент огонь локализован, причина ЧП устанавливается.

Пострадавшего доставили в Центральную городскую клиническую больницу. Состояние мужчины оценивается как тяжелое.