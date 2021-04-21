Очевидец - о взрыве газа на улице Леонова: Хозяин ходил по квартире весь в крови, с него уже кожа слезала

Из окон квартиры стекла выбило стекла вместе с рамами и занавесками. Фото: Иван МАРКОВ

В среду, 21 апреля, в доме №34А на улице Леонова в Калининграде прогремел взрыв. Примерно в 12:20 из окон квартиры на первом этаже выбило стекла вместе с рамами и занавесками- они вылетели и на проезжую часть, и во двор, повредив несколько автомобилей. Осколки разбросало на десятки метров, а куском рамы даже разбило стекла в офисе компании «Гидротехник».

Первым на помощь поспешил калининградец Бачо Каландия, который оказался неподалеку.

- Я проезжал мимо трамвайной остановки и услышал взрыв, - рассказал он «Комсомолке». - Тут же побежал смотреть, что там произошло. Смотрю, стекла повсюду, дым идет. Через окно было не забраться, и мы вместе с кем-то из прохожих через дверь зашли, чтобы посмотреть, что там. Вернее, двери уже не было – ее тоже выбило.

Внутри Бачо увидел мужчину, находившегося в шоковом состоянии:

- Он ходил по квартире весть в крови и пытался что-то потушить, но с него уже кожа слезала, потому что очень сильно обгорел. Можно сказать, что он даже сам из квартиры вышел, мы его вывели. Я, конечно, вызвать «скорую» не успел – не до того было. Зевак хватало, и я понадеялся, что кто-то сообразит позвонить.

Судя по всему, взорвалась газовая колонка на кухне. Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

К счастью, мужчина в квартире находился один.

- Все службы приехали очень быстро. Первыми – пожарные. Квартира еще не успела сильно сгореть, пожар только начинался, - продолжает Бачо. - Похоже, что причиной взрыва стал газ, потому что первое, что я от пострадавшего услышал – «надо выключить газ». Когда «скорая» приехала, он сам до машины дошел, то есть он все это время находился в сознании.

Пресс-служба регионального минздрава сообщила «Комсомолке», что пострадавший был доставлен в Центральную городскую клиническую больницу, и его состояние оценивается медиками как тяжелое.

По словам других очевидцев, никто из прохожих, несмотря на разлет осколков, не пострадал.

- Я знаю этого мужчину немного, - рассказала нам одна из соседок. – Зовут его Александром, он таксистом работает, выпивал он. В квартире Саша живет с женой погибшего брата. Девушку Леной зовут, у нее дети есть, а сама она недалеко работает, на «Кварце». Я, пока одевалась, даже не успела заметить, что в квартире все стекла повыбивало. Успела только все выключить, газ перекрыть.

Сразу после взрыва автомобильное движение на улице Леонова было на некоторое время перекрыто. На место прибыли полицейские и представители следственного комитета. Жители двух соседних подъездов, пока подъезжали экстренные службы, провели эвакуацию самостоятельно. Двое соседей рассматривали припаркованную напротив дома «Шкоду» белого цвета – у нее были выбиты стекла.

- Это машина Сашиного брата, - говорит один из жильцов. – Он тоже таксистом работал. Мне кажется, они тут с рождения жили, потому что я их родителей еще помню хорошо. Орловы их фамилия.

- Только что Ленке позвонила, - подбегает еще одна соседка. – Ей даже не сообщил никто, она в шоке просто! Уже сюда едет.

Пока мы беседовали, подъехал друг семьи Орловых - Виктор. Он согласился рассказать о жильцах взорвавшейся квартиры.

- У них очень тяжелая судьба. У Александра был брат Андрей, с которым я хорошо общался, и он тоже работал в такси. Его служебный автомобиль от такси «Европа» нашли сожженным в сентябре 2017 года на берегу Пенькового озера в Балтрайоне. Андрей внутри был, опознали его по ремню, потому что только кости остались. У него жена Лена осталась с двумя детьми, девочкой и мальчиком. Причины убийства Андрея до сих пор не установлены – следствие не закончено. Вроде как нашли подозреваемых, они, как я слышал, даже сидят, но вину свою не признают. А эта машина, белая «Шкода», так тут с момента смерти Андрея и стоит.

Соседи уточнили, что семья Орловых жила не очень богато, однако ни с кем не конфликтовала. Александра часто видели курящим у открытого окна, иногда он был нетрезв.