Режиссер Светлана Дружинина: Продолжение «Гардемаринов» снимаем по книге полководца Суворова

Кадр будущего фильма «Гардемарины 1787. Мир». Фото: kinopoisk.ru

Калининград претендует на то, чтобы именно у нас состоялись долгожданные премьеры новых фильмов про гардемаринов. По крайней мере, такая надежда появилась после того, как в Доме искусств прошла творческая встреча с режиссером и актрисой Светланой Дружининой, а также звездами этой любимой народом киносаги. Заодно калининградцы одними из первых смогли увидеть фрагменты кинолент «Гардемарины 1787. Мир» и «Гардемарины 1787. Война». Первая уже закончена и получила прокатное удостоверение, вторая - пока в процессе.

Киномарафон прошел в рамках Всероссийского проекта «Без срока давности» и был приурочен 75-летию Калининградской области. Казалось бы, какая связь? Оказывается, самая прямая. На вечере много говорили о памяти, исторической правде и будущих поколениях.

- Первый раз войска Российской империи брали Берлин во время Семилетней войны. И как раз эпоха, которая отражена в фильме «Гардемарины», этот тот самый период, когда Елизавете Петровне вся Восточная Пруссия присягнула, - заявил, открывая мероприятие, губернатор Антон Алиханов.

Светлана Дружинина, которую публика встретила овациями, призналась, что после Калининграда отправится в Крым, где продолжит съемки «Гардемаринов». Там сейчас находится ее муж-кинооператор и следит за тем, как возводят декорации к фильму «Гардемарины 1787. Война».

- Я – дитя войны. Может быть, поэтому так болезненно отношусь к этой теме. Фильмы о войне для меня самые пронзительные, самые страшные. Они остаются не только в памяти, но и в сердце, - призналась Дружинина.

Светлана Дружинина умышленно попросила назвать картины так, казалось бы, громоздко, с конкретными датами. Фото: Правительство Калининградской области

Она также отметила, что все ее творчество посвящено истории великой страны:

- Мы получили заказ на продолжение киноповести о гардемаринах. Сейчас ситуация такова, что нужно помнить свое прошлое. Нужно любить и знать истоки и корни нашего удивительного российского государства. Россия за свою уникальную, ни на кого не похожую историю, никогда никого не завоевывала. Мы отвоевывали только у природы земли, выкорчевывали пни, собравшись и взявшись за руки, осушали болта соборно, вместе. И затем, уходя дальше, к Уралу, населяли эти пространства своими чадами и поколениями. Это необходимо знать, помнить. В каждом россиянине живет уверенность в том, что мы ничего худого не сделали, никогда чужого не брали и не хотели, как и сейчас.

В прокате Светлана Дружинина умышленно попросила назвать картины так, казалось бы, громоздко, с конкретными датами.

- Пускай кто-нибудь читающий знает, что именно в 1787 году турки нарушили Кючук-Кайнарджийский мир. После первой турецкой войны, когда мы завоевали Крым, через какое-то время они вероломно напали на Кинбурн. Сейчас этого города нет, вместо него рядом стоит город Николаев. Это удивительное место. На Кинбурн напали в день Покрова Богородицы, 2 октября 1787 года. Поэтому вторая картина называется «Гардемарины 1787. Война». Она сделана по книге Александра Васильевича Суворова «Наука побеждать». Ибо после каждого сражения он собственноручно писал рассуждения главнокомандующему Потемкину о том, как все происходило.

Специальными гостями вечера стали актеры Дмитрий Харатьян и Михаил Мамаев. Они пели песни и читали стихи.

Дмитрий Харатьян стал одним из специальных гостей вечера. Фото: Правительство Калининградской области

Для калининградцев особенно интересно, что действие третьего фильма про гардемаринов, вышедшего в 1992 году, разворачивается на территории Восточной Пруссии во время Семилетней войны.