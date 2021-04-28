Золотые опилки и реагенты: Алиханов рассказал о «схематозе» в калининградском «Водоканале»

На бывшего директора "Водоканала" в 2018 году завели уголовное дело. Фото: Александр Подгорчук

Региональные власти выявили сомнительные схемы, которые использовали подведомственные учреждения и организации при закупках. Об этом в проекте «Разбор полетов» в своем Instagram рассказал губернатор Антон Алиханов.

В новом выпуске проекта глава региона рассказал о закупках в «Водоканале». До конца 2019 года предприятие принадлежало мэрии Калининграда, затем перешло под областное управление.

Так, с 2016 года тогда еще городской «Водоканал» закупал большой объем опилок для обеззараживания канализационных отложений. И каждый год контракт на поставку опилок заключался с одним и тем же предпринимателем.

«В принципе, предприятие вправе формировать техническое задание самостоятельно. Тем не менее, мы изучили как формировалось это техническое задание. Первое, что обращает на себя внимание - объем поставки. Весь годовой объем формировался большим лотом, в одну закупку - 33 тысячи кубических метров, или 240 ж/д вагонов. Но после того, как новое руководство «Водоканал» поговорило с подрядчиком, он согласился снизить цену: с 40 млн рублей до 34 млн рублей», - рассказал Алиханов.

Отныне, заявил губернатор, большой контракт будет разбиваться на несколько малых, чтобы расширить круг компаний, которые могут участвовать в закупке и создать дополнительную конкуренцию. «По сути, раньше закупали объем, которого нет ни у одной компании, так что мы сделаем такие поставки более дробными и потенциально снизим цену», - добавил глава региона.

Теряло предприятие деньги и на доставке реагентов из порта до склада. Несмотря на то, что в контрактах было прописано, что реагенты должны доставляться прямо на склад, подрядчик оставлял их в порту. И «Водоканал» безропотно своими силами, или, привлекая подрядчиков, перевозил реагенты на склад и тратил на эти цели примерно 800 тысяч рублей. И это на доставку одного типа реагентов!

Закупка реагентов, судя по всему, давно стала «золотой жилой» для многих причастных. Например, в техническом задании «Водоканал» прописывал отдельные химические свойства реагентов до десятых и сотых процентов. Это позволяло настолько сузить коридор выбора этих реагентов, что их можно было покупать только на одном заводе.

«С 2016 года «Водоканал» тратил примерно 100 млн рублей на один тип реагента. Новое руководство пересмотрело эти технические задания, расширило коридоры , расширило возможности конкуренции между различными заводами. В итоге 23 марта был заключен новый контракт и реагенты стали дешевле, мы смогли сэкономить 64 млн рублей. Можно говорить что эти деньги тратились впустую, мы просто кого-то делали сильно богатым. Вместо того, чтобы заниматься перекладкой трубой и прокладкой новых сетей», - сказал Алиханов.

Выявили на «Водоканале» и совсем явные уголовные истории. По топливной карте предприятия на нескольких АЗС, очевидно, сотрудник предприятия заправлял разные автомобили. Хищения топлива носили систематический характер, как минимум, два раза в месяц. Только за один день ущерб составил 500 тысяч рублей. Сейчас в этой истории разбираются правоохранительные органы, добавил Антон Алиханов.

Отметим, что с 2011 по 2018 год городской «Водоканал» возглавлял Александр Иващенко. Осенью 2018 года Иващенко подался в бега после того, как на него завели уголовные дела за растрату и злоупотребление должностными полномочиями. В декабре 2020 года беглого директора задержали на Тенерифе, однако позже отпустили, так как Следственный комитет решил переквалифицировать его действия по статье «Халатность».