Калининградцам разрешили не водить детей в школу с 4 по 7 мая

Родители могут написать заявление по "семейным обстоятельствам". Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области социальные учреждения и бюджетные организации с 4 по 7 мая будут работать в штатном режиме, что позволит сохранить коллективы и снизить число незапланированных контактов. Это также связано с тем, что большинство предприятий в регионе продолжат работать, несмотря на указ президента о нерабочих днях. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе областного правительства. Также в обычном режиме будут работать региональные и муниципальные органы власти

«Цель принятых решений – это сокращение объема контактов. Чтобы не создавать таких проблем работающим родителям, как это было в прошлом году, когда были закрыты соцучреждения, мы приняли решение, что системы образования, социальных служб, медицины должны работать. Ведь у многих запланированы операции и приемы у врачей, другие будут работать, а детей оставить не всегда есть с кем. И в целом, это позволит не создавать дополнительную нагрузку на учреждения в незапланированные для этого дни», – отметил губернатор Антон Алиханов.

Он также сообщил, что родители, желающие отдохнуть с детьми с 4 по 7 мая, могут написать в учреждениях образования заявления по семейным обстоятельствам, но тогда возвратиться к учебе ребята должны будут со справками о здоровье.