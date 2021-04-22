Как подложить свинью Китаю

Между министром и губернатором царило полное взаимопонимание. Фото: Эдуард Молчанов

Несмотря на то, что турсезон еще не наступил, в Светлогорске уже хорошо. Кажется, что даже с погодой там лучше, чем в Калининграде. Если у нас дождь, то на море солнце. А еще – сосны, кукольная архитектура и неспешно шагающие по тротуарам туристы. Понравился курортный городок и министру экономического развития России Максиму Решетникову, который на прошлой неделе посетил наш регион, чтобы принять участие во Всероссийской конференции инфраструктуры развития предпринимательства.

О поддержке бизнеса

- Большое спасибо за гостеприимство, - сказал министр, открывая пленарное заседание. – Хочу поблагодарить Калининград за то, что принял первое после пандемии столь масштабное мероприятие.

В зале «Янтарь Холла» - несколько сотен зрителей, вернее, участников конференции – представителей центров «Мой бизнес» и профильных чиновников из 78 регионов России. Главная тема конференции – как малый бизнес переживает непростую пандемийную годину и какую поддержку в этом предпринимателям оказывает государство.

- Калининградский опыт в деле поддержки МСП очень богат, - признался Максим Решетников. – А в целом пандемия нам всем дала уникальный опыт. И хочется подчеркнуть, что во время ограничений государство помогало в первую очередь малым предприятиям, а не крупному бизнесу. Отдельно отмечу опыт по поддержке самозанятых, эта инициатива стала прорывом. Конечно, мы далеки от мысли, что у нас нет проблем, но сегодня выстроена четкая система коммуникаций между регионами в части работы центров «Мой бизнес», и это приносит результат.

Антон Алиханов признался, что в тот момент, когда он возглавил регион, различные формы поддержки малого бизнеса в регионе были разрознены, зачастую структуры даже не соприкасались друг с другом, сейчас же они объединены фактически в один институт – центр «Мой бизнес». И это, разумеется, благоприятно сказалось на развитии в регионе МСП.

- Несмотря на пандемию, занятость в малых и средних предприятиях Калининградской области выросла на 3 процента, и сегодня на региональном рынке 23,5 процента работников – это сотрудники малых и микропредприятий, - сказал Антон Алиханов.

Расширяя рынки

Рассказал губернатор и о том, по какому пути сегодня движется малый бизнес. Важную роль играет расширение границ, работа на экспорт. И здесь никак не обойтись без сотрудничества с маркетплейсами – крупными электронными торговыми платформами, такими как Ebay, Amazon, Alibaba и так далее. Ускоренное развитие небольших компаний связано с тем, как они смогут реализовать себя на этом поприще. Государство в этом помогает, но, увы, не всегда она всесильно.

- Во время пандемии одна калининградская компания вышла на рынок с продажей медицинских масок, и китайские маркетплейсы ее ограничили, - привел не очень хороший пример Антон Алиханов. – В том числе и поэтому сейчас мы стараемся смещаться с китайских и американских маркетплейсов на европейские, что продиктовано нашей географией.

Впрочем, о Китае, считает губернатор, забывать тоже не стоит.

- Сегодня у нас один из самых быстрорастущих секторов – сельское хозяйство. Два главных направления, на которые мы бросаем усилия – это селекция и генетика, а также глубокая переработка. И вот тут нужно смотреть на Китай. После того, как чума свиней выкосила китайский рынок, появились хорошие возможности туда зайти.

- При этом надо туда идти именно с глубокой переработкой, - отметил Антон Алиханов.

Он добавил, что осваивать новое направление нужно быстро, потому что желающих занять освободившуюся нишу найдется немало, и «калитка захлопнется».