Стали известны зарплаты директоров госпредприятий Калининградской области в 2020 году

Несмотря на пандемию, руководители областных предприятий не бедствовали. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На сайте правительства Калининградской области опубликованы данные о среднемесячных зарплатах директоров, их заместителей и главных бухгалтеров государственных предприятий.

Самые щедрые зарплаты оказались в «Водоканале». Директор предприятия Владимир Дегтярёв в среднем зарабатывал в 2020 году 290 359 рублей в месяц. У Дегтярёва сразу девять заместителей и их госпредприятие тоже не обижает. Зарплаты у заместителей от 198 513 рублей (замдиректора по снабжению) до 228 191 (замдиректора по экономике, финансам и контролю). Средняя зарплата главного бухгалтера - 202 162 рублей.

Хорошо работается (и живется) руководителям госпредприятия «Единая система обращения с отходами». Это региональный мусорный оператор, ответственный за вывоз отходов на полигоны. Директор оператора Алексей Хряпченко в 2020 году в среднем зарабатывал 250 896 рублей в месяц. В отличие от руководителя «Водоканала» у него всего два заместителя, они обходились госпредприятию в 211 и 193 тысячи рублей в месяц соответственно. У главного бухгалтера зарплата 166,6 тысяч рублей.

На третьем месте в условном рейтинге зарплат – директор Государственного предприятия Калининградской области «Дорожно-эксплуатационное предприятие № 2» Андрей Сапленков. В прошлом году он, в среднем, зарабатывал 143 915 рублей. Трое его заместителей тоже не бедствовали – их зарплаты от 117 до 125 тысяч рублей.

120 767 рублей в месяц в 2020 году платили директору Государственного предприятия Калининградской области «Дорожно-эксплуатационное предприятие № 1» Анатолию Прокофьеву, его заместитель получал 102,8 тысяч рублей.

Самая маленькая заплата среди руководителей госпредприятий оказалась у директора «автовокзала Алены Беликовой - 108 755 рублей. Ее заместитель Артем Силанов и того меньше – всего 87 750.

Отметим, что средняя зарплата в Калининградской области в 2020 году составила чуть более 36 тысяч рублей.