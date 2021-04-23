Юбилей Калининградской области, год 1970-й: Оля и Юра стали 300 тысячными жителями, в трамвае появился робот-кондуктор

Юра Любезников и Оля Грицененко. Такими они были, когда учились в первом классе школы № 21 Калининграда. Фото: Архив автора

С 15 по 22 января 1970-го в Калининградской области, как и по всему СССР, проходила перепись населения. Когда стали подводить итоги, выяснилось, что в целом в стране жили 241 720 134 человека. В области – 731 936. А в Калининграде – 296 962.

Итак, оказалось, что областной центр стоял на пороге знакового события: еще чуть-чуть – и горожан станет 300 тысяч! А раз так, к этому надо подготовиться, нельзя все пускать на самотек…

В те времена в нашей стране существовала своеобразная мода. Когда население крупного города достигало очередного «круглого» числа, устраивалось торжество. Причем непременно должен был быть конкретный виновник торжества – «юбилейный» малыш.

Установить однозначно, кто именно «юбиляр», едва ли возможно. Потому их выбирали – из тех, кто родился в примерный временной период, указанный статистиками. И тут уж в каждом городе шли своим путем. Так, многие наверняка помнят рассказ Сергея Довлатова о том, как в 1975 году Таллин «дорос» до 400 тысяч и тамошние власти захотели не только «назначить юбиляром» конкретного младенца, но и еще чтобы родители назвали его Лембитом (народный герой Эстонии). И смех, и грех, короче.

Дом счастья № 13

В Калининграде обошлось без перебора. Оповещая общественность об историческом событии, сообщили, что, мол, все сделано по науке. При этом не вдавались в детали, как именно, заметили только, что «работникам статистического управления было нелегко определить, кто и когда станет 300-тысячным гражданином нашего города». А таковых в итоге оказалось даже двое – мальчик и девочка, увидевшие свет практически в одну и ту же секунду 23 октября 1970-го.

Во время церемонии поздравления 300-тысячных калининградцев в Доме счастья. Слева на руках у мамы – Оля, справа – Юра. Фото: Валерий ЛОЗОВОЙ.

Юра родился в семье Татьяны и Виктора Любезниковых. Папа – рыбак, мама тогда была студенткой физико-математического факультета Калининградского государственного университета. Родители Оли – Иван и Альбина Грицененко. Он работал в филиале ЦНИИ Буммаш, она – на опытном заводе бумагоделательного оборудования.

Чествование «юбиляров» состоялось в Доме счастья. Этот предшественник сегодняшнего Дворца бракосочетаний в 1965-85 годах располагался в двухэтажном особняке на улице Нахимова. К слову, Дом счастья находился в доме с «несчастливым» номером 13. Однако это, к счастью, никак не сказывалось на его деятельности.

Вот и в тот раз все прошло торжественно, красиво, тепло. Родителей поздравили, а малышам пожелали счастья, ведь «они вступили в жизнь, им продолжать биографию Калининграда, построенного руками их дедов и отцов».

Самые модные имена

В 1978 году «300-тысячники» пошли в школу. Причем в одну и ту же – № 21. А там еще и в один класс попали – в 1-й «А». Как дальше сложилась их судьба? Что сталось с Юрием Любезниковым, выяснить не удалось (может, кто-то из читателей в курсе?). А вот Ольга Грицененко и сегодня живет-работает в родном городе.

– Та давняя «юбилейная» история на жизни нашей семьи никак не сказалась, поздравили и забыли, – сказала она. – А про Юру Любезникова, к сожалению, тоже ничего не знаю…

Биографию Юрия Любезникова выяснить не удалось. А вот Ольга Грицененко и сегодня живет-работает в родном городе. Фото: личный архив Ольги ГРИЦЕНЕНКО.

51 год назад преодоление «300-тысячного рубежа» вызвало большой интерес у горожан. Его называли вехой в истории Калининграда, говорили, что это наглядное подтверждение того, что город развивается, растет. И гадали: интересно, в каком году «дорастем» до 400 тысяч? Может, в 1980-м, когда, как обещал Хрущев, будем жить уже при коммунизме? Но очередной «юбилей» случился лишь через… Нет, не будем забегать вперед.

И еще. Раз 300-тысячных калининградцев назвали Олей и Юрой, видимо, эти имена были в числе самых популярных в нашем регионе в 1970 году, и их особенно часто давали тогда новорожденным? А вот и нет. Мальчиков чаще всего называли Сережами. На втором месте оказались Андреи, на третьем – Александры. Из женских имен самым модным у нас в 1970-м было Елена. Чуть реже калининградских девочек называли Светланами. А «бронзовым» стало имя Ирина.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В двух датах заблудились

В 1970 году в Калининграде появилась улица 10 Апреля. Да-да, именно 10-го. И уже во второй раз!

Еще в 1945 году бывшая Герман-Геринг-штрассе стала улицей 9 Апреля. Однако в 1946-м число в названии поправили, приведя в соответствие с медалью «За взятие Кёнигсберга», на которой стоит дата «10 апреля 1945». Только ведь и 9-е не на пустом месте возникло…

Тем не менее, жили с улицей 10 Апреля, пока Гагарин в космос не полетел. В ту пору у нас тоже хватало неудачных названий. Но все корявые топонимы уцелели, а имя Гагарина присвоили… улице 10 Апреля. Против Гагарина никто, естественно, не возражал. Однако почему упразднили улицу 10 Апреля?! Шли годы, люди возмущались. И 20 марта 1970-го горисполком решил: новой магистрали, которая пройдет параллельно улице Клинической, присвоить наименование «Улица 10 Апреля». Но когда на первых построенных там домах стали вешать таблички, она опять превратилась… в улицу 9 Апреля. Причем решения об очередном переименовании найти нигде не удалось.

Улица 9 Апреля должна была быть улицей 10 Апреля. Но что-то пошло не так. Фото: Архив автора

Кстати, в том же 1970 году, только 26 июня, власти решили объединить станцию скорой помощи с больницей № 2. А в результате на базе последней была организована больница скорой медицинской помощи. Однако многие старожилы БСМП называют «больницей имени Калинина». Как и 2-ю больницу до этого. Так называть ее стали еще в 40-х. Нередко – даже в печати. При этом сами ее работники писали «больница № 2» – и точка. По нашей просьбе областной архив провел проверку. И вот резюме: больница никогда не носила имени Калинина. Народное, в общем, название. Но почему оно возникло, история, как говорится, умалчивает…

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

10 января 1970-го из-за осложнения после операции безвременно ушел из жизни почетный гражданин Калининграда Павел Беляев, с которым наш земляк Алексей Леонов в 1965 году совершил свой первый космический полет.

В январе в Доме художника проходила первая областная выставка работ фотолюбителей. За две недели ее посетили пять тысяч человек. Из Калининграда выставку отправили в тур по малым городам области.

В феврале на улице Серпуховской открылся «Дом красоты» – так сразу окрестили первое в области медучреждение, специализирующееся в сфере косметологии.

В апреле для пропуска ледохода (зима была холодной и затяжной, на реках образовался 90-сантиметровый лед) пришлось развести понтонную переправу через Преголю, устроенную на время возведения первой эстакады.

В мае было организовано бюро по трудоустройству. Ранее его функции, в числе прочего, выполняла горсправка.

25 июля был открыт аэровокзал в Храброво. С марта 1962-го этот аэродром стали использовать и для гражданской авиации (бывший кёнигсбергский Девау уже не подходил для новых, реактивных самолетов). При этом с Девау пассажирские борта с поршневыми двигателями еще долго (до лета 1977-го) будут совершать местные рейсы.

В июле на чемпионате Вооруженных сил СССР по шахматам среди юношей лучшим стал калининградец Александр Малевинский, выступавший за Балтийский флот.

29 июля открылся ресторан «Атлантика». А 1 сентября начались занятия в филиале торгово-кулинарного училища, который был создан при «Атлантике».

1 сентября в новом здании открылась еще одна школа – № 24.

С 7 сентября по центральной части Калининграда впервые начали курсировать легковые маршрутные такси (микроавтобусы «РАФ-977»).

В ноябре в столичном издательстве «Наука» вышла книга бывшего командующего 11-й гвардейской армией Кузьмы Галицкого «В боях за Восточную Пруссию».

В ноябре калининградка Людмила Дмитриева стала чемпионкой России на соревнованиях по теннису.

1 декабря в одном из трамваев начал работать… робот-кондуктор. Поздоровавшись, он предлагал оплатить проезд и, когда в кассу опускались монеты, выдавал билет. Также робот объявлял названия остановок и кратко рассказывал о них. А если бы в вагоне погас свет, мог включить свое аварийное освещение. Сделали его на станции юных техников по заказу областного автотранспортного управления.