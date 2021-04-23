Эксперты банка «Открытие» и ЛСР расскажут о новой ипотечной программе

Как разобраться в банковских программах на покупку недвижимости и выбрать наиболее выгодный вариант – этой теме будет посвящена очередная онлайн-встреча в популярном Instagram-канале @sr.petersburg. В прямом эфире выступят Денис Бабаков, коммерческий директор «ЛСР. Недвижимость Северо-Запад», и Татьяна Хоботова, территориальный менеджер по работе с партнерами по ипотеке банка «Открытие».

Прямой эфир состоится 27 апреля в 16:00 в Instagram-канале @sr.petersburg. В течение 40 минут спикеры обсудят условия новой программы ипотечного кредитования со ставкой от 0,1% годовых, а также на конкретном примере рассчитают два варианта платежей для покупателей: по ставке 0,1% и ставке 5,85%.

В ходе эфира собеседники также подробно расскажут про налоговые имущественные вычеты, возможности использования материнского капитала и нюансы рефинансирования ипотечных кредитов.

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Дополнительные вопросы экспертам можно присылать уже сейчас в директ Instagram-канала @sr.petersburg.

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.