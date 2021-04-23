«ЕР» планирует провести общественное обсуждение предвыборной программы в регионах

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В «Единой России» планируют организовать широкие общественные обсуждения предвыборной программы с жителями регионов страны. Рассматривать предложения будут на базе общественных приемных, в центрах волонтерства, а также на площадках партийных проектов.

За основу программы было решено взять цели, отмеченные президентом Владимиром Путиным в его послании. Они касаются вопросов построения социального государства, экономического развития, проведения газа, экологии, культуры и внешнеполитических проблем, пишет Nashgorod.

Как подчеркнул председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, пункты предвыборной программы необходимо обсудить с гражданами каждом из уровней представительной власти.

«Это должны осознать все наши депутаты, все фракции и местные подразделения партии», - заявил он.

Кроме этого, партия запланировала включить в свою программу большие инфраструктурные проекты в разных регионах РФ. Речь идет о проектах строительства жилья, дорог и мостов, об обновлении парков общественного транспорта, ремонте и модернизации объектов сферы ЖКХ.

«Важно, чтобы каждый гражданин получил ответы на вопросы о том, что это даст конкретно ему, его городу или селу», - считает секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак.

При этом своей приоритетной задачей партия называет обновление машин скорой помощи, покупку мобильных медицинских комплексов и транспорта для школьных учреждений. Также единороссы намерены разработать карту потребности субъектов в этой технике. В процессе решения данных вопросов преимущество отдадут небольшим городам и отдаленно расположенным территориям.

Члены партии на местах подготовят единую базу с графиком бесплатного подключения к газу жителей в российских регионах. Помимо этого, в программу будет внесен и пункт, касающийся совершенствования в перспективе законов в трудовой сфере.

«В течение предстоящих пяти лет следует разрешить множество вопросов по изменению трудовых законов. Это вопросы электронного документооборота, правового статуса самозанятых и их разграничения с персоналом по найму, повышения статуса социального партнерства и многое другое», — пояснил первый заместитель руководителя фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев.

Ранее Владимир Путин высказался за реализацию ряда идей партии. Как отмечается на сайте ER.ru, в их число входят оплата в 100%-ном размере больничных родителям детей дошкольного возраста, выплаты для беременных женщин, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, вставших на учет на ранних сроках, возврат половины суммы от цены путевок на отдых для детей, газификация на бесплатной основе, предоставление кредитов по льготной ставке для инфраструктурных проектов регионам страны.

«Озвученные в послании президента задачи затрагивают все сферы социальной и экономической жизни нашей страны. Часть инициатив была предложена «Единой Россией». Одна из них касается бесплатного подключения жителей к газу. Эта проблема многие годы остаётся актуальной для большого количества россиян, в том числе жителей нашего региона. Считаю, решение проблемы газификации в селах позволит не только улучшить качество жизни, но и станет толчком для развития этих территорий.

Хочу отметить, что «Газпром» и Калининградская область ведут системную работу по развитию газоснабжения и газификации. В этом году будут созданы условия для газификации 66 поселков в Багратионовском, Краснознаменском, Нестеровском, Озёрском, Правдинском и Славском городских округах. Кроме того, «Газпром» проведет реконструкцию газораспределительной станции «Светлогорск». Это позволит увеличить поставки газа действующим потребителям и подключить новых в Зеленоградском, Пионерском, Светлогорском и Янтарном округах», - рассказал Андрей Кропоткин, секретарь Калининградского регионального отделения «Единой России».