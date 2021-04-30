Велодорожка, террасный пляж и много зелени: Инвестор показал проект благоустройства набережной Ветеранов

Основную пешеходную зону покроют крупноформатной плиткой. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининграде представлен проект благоустройства набережной Ветеранов между в Юбилейным и Высоким мостами. Работы стартуют летом, их проведет застройщик комплекса «Рыбная деревня-2».

Общая концепция предполагает организацию на этом участке места для отдыха и прогулок горожан и гостей города, посетителей строящегося «Русского центра искусства», расположенных рядом ресторанов и кафе.

«Каждое встроенное помещение здесь будет обеспечено уже запроектированным настилом или покрытием для обустройства летнего кафе, чтобы было единообразие в используемых конструкциях, материалах и цветовых решениях», – рассказал советник губернатора Вячеслав Генне.

Инвестор обещает покрыть основную пешеходную зону крупноформатной плиткой, на отдельных участках планируется использовать резиновую крошку и даже гранитную брусчатку. Вдоль этой части набережной пройдет велодорожка, которая будет начинаться в районе отеля «Холидей Инн» на улице Гюго.

Проектом благоустройства предусмотрен и выход к воде. Его планируют оформить в виде объёмного настила, который будет образовывать террасный пляж. Подсветка всей набережной будет организована с опор, а в зонах отдыха – дополнительно световыми болардами.

Зеленая зона, как обещает инвестор проекта, должна быть преобладающей, и напоминать парк или сквер. Ближе к воде планируется посадить крупные кустарники, а возле зданий – взрослые деревья-крупномеры.