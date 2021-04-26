«Единая Россия» открыла голосование по проектам благоустройства в регионах

Каждый, кто проголосует, внесет свой вклад в формирование комфортной городской среды.

«Единая Россия» совместно с Минстроем РФ начала голосование, по итогам которого будут отобраны проекты благоустройства в регионах в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» на будущий год.

Как сообщает nashgorod.ru, у жителей России есть возможность самостоятельного выбора площадки, которая нуждается в благоустройстве. Это можно сделать на платформе za.gorodsreda.ru до 30 мая. У кого отсутствует возможность проголосовать в удаленном режиме, могут сделать свой выбор в общественных приемных “Единой России”. Такие пункты уже начали работать в ряде российских регионов. Это Пермский край, Нижегородская и Псковская области. К концу недели их откроют во всех регионах страны. В труднодоступные территории с планшетами приедут волонтеры и помогут проголосовать местным жителям. Помимо этого, предусмотрена работа добровольцев в таких местах, как торговые центры, МФЦ, аэропорты и вокзалы.

По словам секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, ЕР вместе с жителями принимает участие во всех этапах, которые предусматривает федеральная программа «Формирование комфортной городской среды», начиная с того, как готовятся проекты, и заканчивая контролем за ходом выполнения работ.

«Люди не только голосуют, но и участвуют в приемке работ — без оценки граждан работы просто не принимают», — отметил он.

По мнению руководителя Минстроя РФ Ирека Файзуллина, то, что к процессу привлечено такое большое количество волонтеров, может свидетельствовать о том, насколько востребованы программы благоустройства в регионах. У людей есть возможность лично влиять на развитие того места, где они живут.

«Уверен, что проект получит положительный отклик населения», — говорит он.

По информации сайта "Единой России", реализация программы «Формирование комфортной городской среды», которая действует уже на протяжении четырех лет, является одним из приоритетов ЕР. Благодаря ей было благоустроено более 83 тысяч общественных пространств на всей территории страны.

В нынешнем году в первый раз для голосования привлечены возможности федеральной платформы. Пройти авторизацию можно на портале госуслуг. При этом участнику голосования должно быть больше 14 лет, а отдать голос за понравившийся проект можно только один раз.

«Реализация на территории Калининградской области партпроекта «Городская среда» в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» нашла большой отклик среди жителей региона. Благодаря грамотно выстроенному диалогу с населением, на протяжении нескольких лет удаётся определять общественные пространства, которые необходимо благоустроить. В проект первого онлайн-голосования вошли Калининград и Черняховск. В Черняховске гражданам предлагается выбрать одну из трёх представленных территорий – «Стадион», «Парк Победы», «Парк Поэзии». Что касается Калининграда, то в прошлом году уже было проведено рейтинговое голосование по выбору территории, подлежащей благоустройству в 2022 году. По его итогам будет благоустроен сквер по улице Алданской. Поэтому в федеральном голосовании жителям представят на выбор три дизайн-проекта – спортивный, спортивно-досуговый или рекреационный. Напомню, что каждый, кто проголосует, внесет свой вклад в формирование комфортной городской среды», - сказал Олег Быков, координатор партпроекта «Городская среда» в Калининградской области.