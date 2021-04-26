Со здания бывшей Дирекции имперских железных дорог в Калининграде демонтируют скульптуру

Скульптурную композицию должны демонтировать и спустить вниз. Фото: Иван МАРКОВ

На Ленинском проспекте в Калининграде продолжается капитальный ремонт фасада здания Дирекции имперских железных дорог. Построено оно было в Кенигсберге на Форштадтише Ланггассе в 1895 году. В войну сильно пострадало, было восстановлено в 1950 году как жилой дом.

Так здание выглядело до войны. Фото: prussia39.ru

Как стало известно «Комсомолке», подрядчик находится на завершающей стадии работ. Закончить должен как раз в апреле-мае.

- На правой части фасада леса частично демонтированы. По левой части есть замечания в работе, переделывают. Будет идти долгая приемка и устранение дефектов. Работу мы еще не приняли. Дефекты подрядчик будет потом устранять с вышки: замазывать, подкрашивать, – говорит руководитель Фонда капремонта Калининградской области Олег Туркин.

Поскольку дом является объектом культурного наследия регионального значения, существуют особые требования к материалам. Используют специальные растворы для вытягивания декоративных элементов, качественные фасадные штукатурки. За этим следят по ходу выполнения работ.

Наверху, под самой крышей, есть скульптура – две сидячие фигуры из камня, которые держат колесо. По архитектурно-научному это называется центральный акротерий. И его скоро демонтируют. Увы, другого решения нет.

К сожалению, время не пощадило фигуры. Фото: Иван МАРКОВ

- Старая скульптурная композиция не подлежит восстановлению. Ее разбирают на части, должны демонтировать и спустить вниз. Новую скульптуру сделаем точно. Произведена вся предпроектная и проектная подготовка, все согласовано со Службой охраны. Мы сделали 3D-сканирование, сформировали модель. Сейчас разбираемся с источниками финансирования, чтобы создать новую скульптуру. Это бюрократический процесс. Для новой скульптуры все готово, осталось только отлить, - говорит Олег Туркин.

Специалисты выполнили 3D-сканирование скульптуры. Фото: Предоставлено фондом капремонта Калининградской области.

Когда калининградцы смогут увидеть обновленную скульптурную композицию на фронтоне здания, пока сказать сложно. В Фонде капремонта не готовы назвать сроки изготовления. Что ж, остается ждать.