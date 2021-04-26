Погода на неделю в Калининграде: синоптики рассказали, когда наконец-то придет тепло

Апрель еще успеет оставить о себе теплые воспоминания. Фото: Александр Подгорчук

Последние несколько суток оказались в Калининграде аномально холодными. Температуры отстают от нормы на 4-5 градусов и такое положение дел пока сохранится.

Сегодня, 26 апреля, в нашем городе будет +7..+9 градусов. Ближе к ночи ожидается довольно сильный дождь, возможно, со снегом. Скорость северо-западного ветра достигнет 13 метров в секунду. Ночью не исключены небольшие (-1 градус) заморозки.

По прогнозу Гидрометцентра России, картина за окном будет такой же и во вторник. Со среды начнется долгожданное потепление. 21 апреля столбик термометра доберется до отметок +10..+13 градусов. Осадков не ожидается, ветер стихнет.

Самым теплым днем недели должен стать четверг. Синоптики уверены, что воздух в Калининграде прогреется до +14 градусов. Одновременно к нам подойдет новый циклон. По данным портала rp5.ru, в пятницу атмосферное давление упадет до уровня 749 миллиметров ртутного столба, поднимется ветер (скорость составит до 19 метров в секунду) и зарядят сильные дожди.

Первые майские выходные мы проведем при +12 градусах на улице. Осадки тоже не исключены.