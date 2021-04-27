Поездка откладывается: почему в Калининград не везут туристический паровоз

По предварительной информации, в Калининград паровоз должен прийти из Санкт-Петербурга. Фото: Александр ГЛУЗ

Фишка начинающегося туристического сезона – железнодорожные туры на паровозной тяге. Анонсируется, что туры позволят жителям и гостям области узнать много нового о культурно-историческом и природном наследии региона.

Министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак ранее говорил, что поезд может поехать уже в мае.

- Все будет зависеть от технических возможностей этого маршрута. Коллеги с «РЖД Тур» сказали о том, что тяга, то есть сам паровоз, придет во второй половине апреля. Тестовый запуск будет тоже в последнюю неделю апреля, - заявлял Андрей Ермак. – Если все сложится, то на майские праздники первая поездка по этому маршруту состоится.

Однако, как сообщили в КЖД, паровоз к нам даже еще не выехал.

- Вопрос потихоньку прорабатывается, - говорит руководитель пресс-службы Калининградской железной дороги Александр Першин. - Паровоза в Калининграде еще нет и точные сроки, когда он прибудет, сказать нельзя, потому что это связано с процедурами таможенного и пограничного оформления. Паровоз еще никуда не выходил, еще не начинал двигаться. Сначала идет процедура оформления, а потом паровоз отправиться к нам. Да и потом, тестовые поездки интересовать никого не будут. А туристическая поездка не состоится без тестовых.

Во время тестовых поездок предстоит изучить технические тонкости и понять, где паровоз заправлять углем, водой. Ведь старой инфраструктуры, которая была разработана с учетом паровозной тяги, не существует. Где, например, высыпать и утилизировать шлак?

- Есть большой комплекс вопросов, которые нужно проработать на практике, - заключил Александр Першин.

По предварительной информации, в Калининград паровоз должен прийти из Санкт-Петербурга. Какого он будет года выпуска – пока неизвестно.

Ранее министерство по культуре и туризму Калининградской области подписало соглашение о сотрудничестве с компанией «РЖД Тур». Как отметили в правительстве, основная цель сотрудничества – развитие туристического потенциала Калининградской области с использованием возможностей железнодорожного транспорта, организация уникальных железнодорожных туров и увеличение туристического потока по железной дороге через разработку туров выходного дня и развитие ретродвижения