Машина времени: в Калининграде показали дом первых переселенцев в 3D

Так нарисованное здание выглядит снаружи. Фото: презентация

Это словно машина времени. Щелкнул «мышкой» – и ты уже где-то в калининградской глубинке образца конца 1940-х. Вокруг раскинулся поселок, а прямо перед тобой – дом председателя колхоза. Эта семья (родители и трое детей) недавно переехала в бывшую Восточную Пруссию. Получили немецкий дом, обустроились. Ну и, в общем, всех ждут на новоселье!

– Хозяева, есть кто дома?

В деревнях не запирают, и, стукнув по входной двери, попадаешь в коридор. На вешалке – одежда, какую ныне увидишь разве что в музее. Рядом – такая же обувь. Простые скамьи, а напротив – изящная ретро-коляска «БМВ». На одной стене висит велосипед (тоже явно трофейный), на другой – винтажная выбивалка для ковров-паласов. Стены на две трети покрыты неброской краской (уж какая нашлась), выше все побелено. Пол некрашеный, но так практичнее, так и у немцев было.

Внутреннее убранство воссоздали до мельчайших деталей. Фото: презентация

Справа от входа – лестница на второй этаж. Туда хода пока нет, эта часть здания (вторая очередь проекта) еще не «нарисована». Зато можно обойти весь первый этаж – или налево, через кухню, или прямо – через гостиную. Нажимаем на одну из дверей, а там… Впрочем, пересказывать все это – задача неблагодарная, лучше увидеть своими глазами. Так же, как это сделали участники круглого стола «Реконструкция послевоенных бытовых локаций в Калининградской области цифровыми методами».

«Будто в детство попали…»

Несмотря на суховатое название, проходил круглый стол живо. А доктор исторических наук Геннадий Кретинин даже растрогался. Он рассказал, что его супруга родом из Краснознаменска, и там у них до сих пор есть почти такой же дом.

– Я сейчас на эмоциях, – признался профессор Кретинин. – Получилось просто отлично! Например, эта еще немецкая дверь – мы у себя такую же всего три года назад поменяли.

Была и критика. Причем началась она… тоже с дверей: мол, слишком все они современно выглядят. А вообще был озвучен целый список претензий. Так, кухня великовата, и оттуда хорошо бы перевесить в комнату «тарелку» радио. Перед печкой всегда лежали несколько полешек, подсушивались. Керамические кружки, оставшиеся от прежних хозяев, были бы уместнее граненых стаканов. Немецкие парадные столы на одной ножке, а не на четырех. Железная кровать – дороговато для сельских жителей, лучше заменить на деревянную. Да и зеркал многовато – тоже роскошь для избы…

А вот автора этих строк смутил велосипед на стене – помните, в коридоре? По мне, такая деталь больше подошла бы для городской коммуналки. Интересно, что скажут, пожалуй, главные эксперты – те, кто жил в той реальности, которая теперь стала виртуальной?

Первые переселенцы подтвердили: именно так они хранили велосипеды! Фото: презентация

Наряду с учеными и краеведами, музейщиками и архивистами на круглый стол пришли две представительницы Союза участников возрождения Калининградской области. После войны Надежда Михайловна Казачкова жила в Озерском районе, Анастасия Фоминична Орехова – в Черняховском. И когда спросили их мнение, обе, в частности, подтвердили:

– И у нас были такие велосипеды! И висели они так же!

А общее их впечатление от увиденного:

– Будто в детство попали…

Цифровой поворот в изучении истории

Говорилось и о том, что в интерьерах наблюдается какая-то стилевая чехарда. Дескать, каждая из представленных вещей имеет право на появление в таком доме, все они из той эпохи. Но порой вещи эти «несовместные»: прялка и тут же – швейная машинка «Зингер». Так что непонятно, какая семья здесь живет, а виртуальная реконструкция больше похожа на музей, где собрано все, что тогда встречалось в домах первых переселенцев.

Однако мнение большинства: подобные эклектика и музейность неизбежны. И в этом нет ничего критичного. Кстати, за круглым столом собрались не только калининградцы – благодаря видеосвязи к разговору присоединились специалисты из Тамбова и Перми, Санкт-Петербурга и Вятки. Так, член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, профессор МГУ Леонид Бородкин имеет опыт создания уже целого ряда масштабных виртуальных реконструкций. И он поздравил коллег из Калининграда с успехом.

Максимально приближенную к реальности 360-градусную панораму жилища «рисовал» лаборант-исследователь Вячеслав Верещагин. Также он активно участвовал в подборе и верификации всех элементов.

– Моделирование мебели и предметов быта было наиболее сложным этапом, – отметил специалист научно-исследовательского центра социально-гуманитарной информатики БФУ.

По его словам, в виртуальном доме все вещи имеют местных «прототипов». А уместность их включения поверялась воспоминаниями (в работе использовано 250 интервью тех, кто поднимал наше село в конце 40-х – начале 50-х) и консультациями с музеями. Тем не менее он благодарен за замечания и советы: все это поможет при дальнейшей работе над 3D-реконструкцией дома сельского переселенца в Калининградской области.

ВАЖНО!

Где оценить то, что уже готово?

- Зайти на сайт - http://museum.kantiana.ru/;

- Затем в раздел - «3D Тур к первым переселенцам».

- Приятного просмотра!