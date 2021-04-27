Пустят на мебель и подсыпку для клумб: в Макс-Ашманн-парке Калининграда началась масштабная рубка деревьев

Спилили уже около 30 деревьев, в планах - еще столько же. Фото: Иван МАРКОВ

«Спилы абсолютно здоровые»

В Калининграде еще неделю назад жители забили тревогу по поводу массовой рубки деревьев в парке имени Макса Ашманна. Одна из жительниц оперативно написала комментарий в инстаграм Антону Алиханову с требованием проконтролировать вырубки и вдоль дорог и в самом парке.

Губернатор отвечать на эту реплику не стал, зато вместо него в комментариях появилась пресс-служба администрации города.

- В парке проводят вырубку только аварийных деревьев и самосевной растительности, - заявил представитель мэрии. - Делают это по результатам обследования специалистов и на основании разрешения от городского отдела озеленения.

Теперь в парке есть вот такая вот поляна. Фото: Иван МАРКОВ

Такой ответ калининградку Татьяну не удовлетворил.

- А вы посмотрите сами на срезы этих вековых деревьев. Спилы абсолютно здоровые, ни намека на гнилость, - написала она- На моих глазах на входе со стороны улицы Парковая аллея рабочие срубали молодые здоровые деревья, дубочки, боярку. Кому они мешали? А теперь на этом месте пустота. И уже сейчас вдоль дороги спиливают. Взгляните сами на срезы. Я разбираюсь в этом. И почему в парке не высаживают деревья в замен срубленным? Жалко, очень больно смотреть на такое отношение к природе.

В мэрии ответили, что «по спилу состояние дерева не определяют».

- Смотрят на наличие дупла, гнили, поражений паразитами. Взамен вырубленных всегда высаживают молодые деревья. В этом году в парке Макса Ашманна тоже планируем высадить деревья, - заявили в администрации.

Клумбы из дров

В понедельник, 26 апреля, мы сами выехали на место, чтобы проверить, как обстоит дело с вырубкой. И действительно, со стороны Парковой аллеи грузовичок с манипулятором грузил в кузов аккуратно напиленные стволы деревьев, а в глубине парка появилась большая поляна, на которой до этого росли хоть и редкие, но довольно большие деревья. На краю поляны несколько куч: с ветками, с чурбаками колоссального диаметра, а также с перемолотой в щепки древесиной. Прокомментировать увиденное мы попросили руководителя дирекции ландшафтных парков Андрея Варфоломеева. Он сообщил «Комсомолке», что здоровые деревья при рубке не пострадали:

- Вам же кажется, что они здоровые только в той части, которая лежит, правильно? Вы же не видели основания дерева. Скорее всего, вы посмотрели на тот деловой материал, который мы специально оставляем для изготовления всяких различных эко-лавочек. Мы иногда их изготавливаем из стволов. Также из стволов с большими дуплами мы обычно делаем клумбы. А гнилье вывозим и утилизируем. Ветки же дробим на месте.

- С дробленкой вы что делать собираетесь? – поинтересовался я. - Пока она просто в кучи у вас свалена.

- Часть мы просто раскидаем по территории парка, она с листвой перемешается и перегниет. Кроме того, мы ее используем для подсыпки клумб и цветников, в общем, для декора.

Как бы сказал Шарик: «Это вон для старушек хорошо, когда в лесу одни пеньки!». Фото: Иван МАРКОВ

По словам Варфоломеева, по акту необходимости в парке нужно спилить 63 дерева, однако на сегодняшний день спилено около 30.

- Вся информация с номером порубочного билета и датой его выдачи есть на сайте администрации, - добавил Варфоломеев.

- У вас там в парке от деревьев уже целая поляна освободилась. Что вы с ней делать планируете?

- В рамках благоустройства в этом году мы сделаем дорожки и освещение, и компенсацию озеленения, конечно. Хоть там и аварийные были деревья, но все равно вместо них будет компенсационная посадка. В таком же количестве, - заверил чиновник.

Напомним, 6 сентября прошлого года в Макс-Ашманн парке обломившаяся ветка дерева упала на пенсионерку, прогуливавшуюся с подругами по зеленой зоне. Женщина скончалась на месте.