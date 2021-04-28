Юбилей Калининградской области, год 1971-й: Героем стал посмертно

Виктор Пацаев (на снимке – слева), Георгий Добровольский и Владислав Волков выбрали себе позывной «Янтарь». Сказались юношеские годы Пацаева, проведенные в янтарном крае. Фото: Центр подготовки космонавтов/Роскосмос.

В Нестеров семья Пацаевых переехала из Актюбинска в 1948 году. Окончив в 1950-м местную школу (первый ее выпуск, в котором было всего 11 человек), Виктор отправился из провинциального городка в большую жизнь.

– Витя был скромным, тихим, – вспоминала дружившая с Пацаевым жительница Нестерова Майя Загорская. – И в то же время всех на хорошие дела заводил: то спортзал отремонтируют, то деревья посадят. Причем заводил не словами, он вообще-то молчуном был, а личным примером.

Нестеровская средняя школа, где он учился, с 2017 года – имени Пацаева, а его история – главная тема школьного музея. Фото: Валерий Маначин

«Молчун», уже в школе мечтавший о космосе (любимые предметы – математика, физика и, конечно, астрономия), для начала решил стать специалистом по аэрофотосъемке. Не набрав проходного балла в Московский геологоразведочный институт, поступил в Пензенский индустриальный: «Инженеры в космосе тоже потребуются!». Параллельно занимался фехтованием, писал заметки в областную газету «Молодой ленинец».

Потом выпускника с «красным» дипломом охотно взяли в Центральную аэрологическую обсерваторию Гидрометеослужбы СССР. А он еще и в аэроклуб записался.

Земля, на связи – «Янтарь»

И в результате – пробился: в 1969 году был зачислен в отряд космонавтов. А 6 июня 1971-го отправился в космический полет – вместе с Георгием Добровольским и Владиславом Волковым. К слову, лететь на «Союзе-11» должна была другая команда во главе с нашим «звездным земляком № 1» Алексеем Леоновым. Но в последний момент один из членов основного экипажа вызвал сомнения у медиков. И полетели дублеры. Судьба…

Они выбрали позывной «Янтарь». Сказались юношеские годы Виктора, проведенные в янтарном крае. «Хоть экипаж янтарный, ребята в нем – золотые». Так о них говорили в отряде космонавтов.

19 июня 1971-го Пацаеву исполнилось 38 лет. В тот день с Земли его спросили:

– Как отметили?

– Владислав пронес на борт луковицу и лимон. Мы разделили их на три части.

Волков сделал замечательный подарок. Ведь вся пища у космонавтов была протертая, в тубах. И вдруг – живая сочная вкуснотища!

Новость о том, что в космосе – еще один наш земляк, радостно всколыхнула область. Но самое большое ликование было, конечно, в Нестерове. После сообщения о старте «Союза-11» в Нестеровской средней школе состоялся стихийный митинг. Причем на него пришли отнюдь не только школьники и учителя, сюда невольно потянулись все, кто знал Пацаева.

На митинге было принято решение отбить телеграмму в ТАСС, попросив передать ее на орбитальную станцию «Салют», куда уже перешел «янтарный» экипаж: «Выражаем восхищение и гордость вами – воспитанником нашей школы, штурмующим ныне космическое пространство. Желаем успешного полета и счастливого возвращения».

«Матросовы космического боя»

Нестеровцы уже думали, как будут чествовать «нашего Витю». Планировалось устроить в школе встречу выпускников всех лет. А главным гостем должен был стать Пацаев. Однако 30 июня 1971-го при посадке преждевременно открылся клапан дыхательной вентиляции – и произошла разгерметизация. Как будет установлено, уже теряя сознание, Пацаев пытался закрыть отверстие. Не успел…

Они бы выжили, будь на них скафандры. Но, как объясняли потом знающие люди, кабина корабля была рассчитана только на двух человек в скафандрах, а руководство страны настаивало, чтобы полетели трое. Мы все еще догоняли и перегоняли Америку. Вот космонавты и полетели «налегке».

Известие об их гибели вызвало шок на всей планете. А в душе поэта из Гусева Ильи Баевского тогда родились такие строки:

Их с нами нет, сердца их не согреть,

Над ними звезды алые мерцают.

Есть счастье в том, чтоб жить и умереть,

Как Добровольский, Волков и Пацаев.

Их подвиг – ратным подвигам сродни,

Так смерти преграждали путь герои.

Навек в сердцах останутся они –

Матросовы космического боя!

Кино для космонавтов

Пацаева похоронили на Красной площади – в Кремлевской стене рядом с Добровольским и Волковым. Посмертно он стал Героем Советского Союза, в его честь назвали кратер на Луне и малую планету № 1791.

В Калининграде есть улица Пацаева, его имя увековечено на монументе землякам-космонавтам, у набережной Музея Мирового океана на вечную стоянку встало судно «Космонавт Виктор Пацаев». А школа в Нестерове, где он учился, теперь – имени Пацаева. И его история – главная тема школьного музея.

А еще есть и такая память: именно после этой трагической истории фильм «Белое солнце пустыни» стал талисманом для космонавтов.

О нашем земляке-космонавте всегда напоминает судно космической связи, вставшее на вечную стоянку возле Музея Мирового океана. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Волков, Добровольский и Пацаев погибли из-за сбоя в технике. С техникой разобрались. А вот как быть с психологическим настроем тех, кто должен был лететь следом? Накануне старта им показали «Белое солнце пустыни». Решили, что для разрядки – самое то. Полет прошел нормально. А вернувшись на Землю, Василий Лазарев и Олег Макаров сказали, что в космосе с ними вроде как был третий член экипажа – товарищ Сухов.

Надо же, такой земной (если не сказать – приземленный) герой, а в космосе – то и дело на память приходил. Невозмутимый, с ненавязчивым юморком, способный выйти из любой ситуации, товарищ Сухов словно помогал переносить тяготы пребывания на орбите. Так и родилась эта традиция – обязательно показывать космонавтам перед стартом «Белое солнце пустыни».

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

В январе 1971-го на углу улиц Красной и Чекистов заработал первый в области магазин-школа. За его прилавками стояли будущие продавцы, учащиеся ПТУ.

8 апреля Героями Социалистического Труда стали первый секретарь Нестеровского райкома КПСС Петр Бобров, доярка из Гурьевского района Зинаида Казакова, доярка из Черняховского района Нина Пожарицкая, бригадир свиноводческой бригады из Озерского района Константин Редков и председатель колхоза имени Горького Правдинского района Иван Шуринов.

30 апреля высшей трудовой награды удостоились машинист бумагоделательной машины целлюлозно-бумажного комбината № 1 Виталий Воробьев и капитан-директор рыболовного морозильного траулера «Аргунь» Григорий Носаль.

6 мая Калининград был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

7 июня горисполком переехал по новому адресу: площадь Победы, 1 (до этого находился на Коммунальной, 4).

В июле состоялись первые областные соревнования юных пахарей. Лучшим стал Виктор Низовских – сын механизатора из Гурьевского района Евгения Низовских, двукратного обладателя звания «Лучший пахарь страны».

В августе детская художественная школа переехала в красивый особняк на проспекте Мира (до этого она работала при Доме пионеров).

1 сентября в новом здании открылась средняя школа № 10 (ранее была начальной, располагаясь в приспособленных помещениях).

В октябре на международных соревнованиях по скоростной радиосвязи победила команда областного радиоклуба в составе перворазрядника Владимира Долгова, мастеров спорта Игоря Степанова и Константина Хачатурова.

В октябре из Чехословакии прибыл первый трамвай нового поколения – скоростная «Татра-4».

3 ноября возле Южного вокзала открылся автовокзал.

17 ноября в первый рейс отправились две машины «Шкода» новой транспортной конторы – калининградского отряда «Совтрансавто». В Вену они доставили партию советской продукции, назад – австрийские товары для СССР. Так началась региональная история международных автоперевозок.

17 ноября 1971-го в первый рейс (в Австрию) отправились две машины «Шкода» новой транспортной конторы – калининградского отряда «Совтрансавто». Так началась региональная история международных автоперевозок. Фото: В. Солдатов.

В декабре на улице Генерала Соммера заработал первый в области пункт проката спортивного и туристского инвентаря.

Перед Новым годом в «ассортименте» областного бюро добрых услуг появилась новинка – выезд на дом Деда Мороза. Новая услуга сразу стала очень популярной.