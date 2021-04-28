В «Диктанте Победы» «Единой России» примут участие жители 80 стран мира

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Масштабное историческое мероприятие «Единой России» под названием «Диктант Победы» в нынешнем году будет проводиться в третий раз. Его потенциальные участники проживают в 80 странах мира. У победителей будет возможность побывать на параде Победы на Красной площади российской столицы.

Чтобы принять участие в акции в дистанционном режиме, необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте диктантпобеды.рф. Начало диктанта намечено на 14 часов московского времени 29 апреля.

По информации заместителя секретаря генсовета «Единой России», координатора партийного проекта «Историческая память» Александра Хинштейна, желающих принять участие в мероприятии в других странах мира оказалось так много, что пришлось разработать международную версию заданий с вопросами на английском и китайском языках. Они также связаны со вкладом в Победу стран, которые входили в годы Второй мировой войны в антигитлеровскую коалицию.

В РФ для тех, кто будет принимать участие в диктанте в очном формате, подготовили более 15 500 площадок. В том числе на вопросы диктанта будут отвечать на метеорологических станциях в Арктике, на крейсерах «Аврора», «Петр Великий» и «Адмирал Кузнецов» и на Эльбрусе.

В этом году впервые для людей, которые имеют проблемы со зрением, организовали площадку «Диктанта Победы» в библиотеке имени Маяковского в Ставрополе. Для них задания составлены с помощью шрифта Брайля.

По данным руководителя движения «Волонтеры Победы» Ольги Амельченковой, помогать в организации диктанта как в РФ, так и в других странах мира станут более 26 тысяч активистов данной организации. Их обязанность - навигация, раздача бланков теста, консультация по всем вопросам, связанным с акцией.

По данным Хинштейна, у федеральных победителей будет уникальная возможность стать участниками парада Победы в качестве почетных гостей на Красной площади 9 мая 2022 года.

«А выпускники школ, которые правильно ответят на все 25 вопросов теста в офлайн-формате, получат дополнительные баллы при поступлении в вузы», - отметил он.

По информации сайта ER.ru, итоги «Диктанта Победы» появятся 24 июня на сайте диктантпобеды.рф.

Руслан Хисамов, председатель общественного Совета проекта «Единой России» «Историческая память», рассказал, что международная патриотическая акция «Диктант Победы» пройдет 29 апреля во всех муниципалитетах региона. Основная площадка разместится в Балтийском федеральном университете им. И. Канта.

«Также диктант напишут на главной военно-морской базе Балтийского флота – корветах «Бойкий» и «Настойчивый». Вместе с военнослужащими Калининградской области проверить свои исторические знания смогут школьники, курсанты Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России, офицеры, курсанты и гражданский персонал Балтийского высшего военно-морского училища имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, сотрудники Росгвардии. Всего для написания «Диктанта Победы» в Калининградской области будут задействованы 78 площадок.

Мы ожидаем, что в этом году в акции примет участие подавляющее число жителей самого западного региона Российской Федерации. Среди них в том числе депутаты всех уровней власти, представители правительства Калининградской области, общественники», - отметил Хисамов.