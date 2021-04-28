Три корпуса, больше сотни номеров, высота - 17 метров: что построят в Светлогорске на месте отеля «Русь»

Так (с небольшими возможными изменениями) будет выглядеть комплекс. Фото: презентация

Три корпуса апартаментов и гостиничный блок уровня 4–5-звезд хотят построить на месте отеля «Русь» в Светлогорске. Этот вопрос и три варианта проекта (остановились в итоге на одном) обсуждали в среду, 28 апреля, на Градостроительном совете в областном правительстве.

С докладом выступил архитектор Вячеслав Генне. Он рассказал, что только в гостиничном комплексе предусмотрены 105 номеров. Уже ведутся переговоры с известной американской компанией, у которой на сегодняшний день насчитывается 180 гостиничных комплексов по всему миру.

Будущий комплекс с другого ракурса. Фото: презентация

Высота будущего здания на месте «Руси», в котором разместится и СПА-комплекс, и ресторан, составит 17,5 метра. Предполагается подземная парковка на 95 мест и 35 гостевых парковок.

- Все номера будут иметь террасы, балконы или лоджии, - рассказал Вячеслав Генне и отметил, что в качестве материала отделки фасада выбран облицовочный кирпич.

Во время обсуждения прозвучало предложение как следует продумать продуваемость здания. Мол, ветер с моря будет создавать вихревые потоки, и спать в ветреную ночь, даже при качественном остеклении, будет в гостинице невозможно. Также предложили «поиграть» с цветом кирпича, чтобы здание не было слишком мрачным, особенно в пасмурную погоду.

Этот вариант члены градосовета не поддержали. Фото: презентация

Существующий отель «Русь» функционировал с 90-х годов. В свое время здесь останавливались президенты европейских государств и многие известные актеры и певцы. Кроме того, как выразился Генне, отель «печально известен последними днями жизни Собчака». В последние годы гостиница пришла в моральный и физический упадок и сменила владельца, который и планирует реализовать масштабный проект.