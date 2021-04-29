Автор хомлинов восстанавливает утраченные скульптуры Кенигсбергской биржи

Сегодня здание выглядит так, а до войны крышу украшали скульптурные композиции - по одной на каждом углу. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде должно преобразиться одно из красивейших зданий старого Кенигсберга – бывшая Биржа, в которой ныне расположен музей изобразительных искусств. Сейчас специалисты готовят проектно-сметную документацию на реновацию исторического объекта. Задача – по возможности вернуть Бирже первоначальный облик, который задумывался архитектором.

И тут есть важный момент – крышу здания до войны украшали скульптурные композиции. По одной на каждом углу, всего их было четыре. Конечно, и музей мечтает, и все краеведы, да и все горожане хотели бы видеть возвращение фигур.

Облик скульптур приходится воссоздавать по старым фотографиям, на на них видны далеко не все детали. Фото: bildarchiv-ostpreussen.de

Свою версию готовит московский скульптор Андрей Следков. В Калининграде он известен как автор хомлинов. Памятник князю Александру Невскому у площади Василевского – тоже его работа. Андрей уже не первую неделю трудится в мастерской. Говорит, что без сложностей не обходится.

- Я пытаюсь по фотографиям восстановить скульптуры. Но это очень непросто. Само здание биржи снято неплохо и все видно, но когда приближаешь и пытаешься рассмотреть детально фигуры, они расплываются, - объясняет скульптор.

По словам мастера, скульптуры, расположенные прежде в той части фасада, которая выходит на эстакадный мост, еще можно рассмотреть на старых фотографиях. Куда сложнее дела обстоят с композициями на другой стороне здания.

- Там тоже было две скульптурные композиции. Та, что располагалась ближе к площади с фонтаном, присутствует только на одной фотографии и то она перекрыта. Считайте, что нет изображения. А та композиция, что ближе к реке, есть на одной хорошей фотографии. Но фигуры сняты со спины. С лицевой части нет фотографий. Может быть, где-то в архивах они хранятся, или у кого-то есть. Но то, что мне предоставили, там этого просто нет.

Тем не менее, Андрей Следков уже слепил несколько композиций. Для этого нанял моделей, которые позировали скульптору.

- Фигуры слепил, теперь надо лепить на них драпировки. Мужчины там были обнаженные, а женщины задрапированы, - говорит мастер. - По обратной стороне здания вообще не знаю, что делать. Непонятно даже, в каких позах стоят люди. У меня был опыт – воссоздавал фигуры в Москве на двух зданиях. Но там хотя бы были качественные фотографии...

Впрочем, директор Музея изобразительных искусств Галина Заболотская видим самое позитивное развитие этой ситуации.

- Ведущие специалисты по скульптуре сказали нам, что если мы не найдем достаточное количество документов, но нам будут понятны общий абрис фигур, стилистика, тема, мы можем предусмотреть в проектно-сметной документации воспроизведение с учетом стилистики того времени и пропорций скульптур, - говорит директор музея. - Все известные источники мы изучили. Писали запросы в архивы и немецкие музеи, но ничего большего не обнаружено. Кроме того, в рамках проектно-изыскательских работ ранее составлялась историческая справка о здании Биржи. На том этапе тоже искали, работали серьезные архивисты и московские историки. Ничего нового не было найдено. Сейчас надежда на случайные послевоенные фотографии. Мы еще думаем над тем, чтобы сделать в Фейсбуке группу по сбору информации. Вдруг у калининградцев есть что-то, чего нет у нас?

На проектно-сметную документацию власти выделили 30 миллионов рублей. Куда больше, до 2 миллиардов, уйдет на реновационные работы в будущем. Инженерные изыскания должны показать точную цифру, но уже известно, что на объекте будут работать и реставраторы. Они, например, займутся восстановлением исторического облика львов, которые украшают главный вход в здание Биржи.