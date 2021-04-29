Фестиваль «Край света. Запад» в Калининграде: 10 фильмов, со всего мира, бесплатные сеансы и встречи с режиссерами

Фильмом открытия станет «Гавр» Аки Каурисмяки. Фото: kinopoisk.ru

Международный кинофестиваль «Край света. Запад» в этом году станет первым большим культурным событием, которое проведут в офлайн-формате в Калининграде. Нас ждет одна конкурсная программа – необычная смесь игрового и документального кино.

В рамках конкурса представят пять документальных и пять игровых лент, снятых в России, Франции, Нидерландах, Польше, Чехии, Дании, Иране и США. В конкурсной программе фестиваля этого года – фильмы о жизни подростка или о жизни глазами подростка. Будут и внеконкурсные показы, и программа анимации.

Посмотреть фильмы можно будет совершенно бесплатно с 30 апреля по 7 мая в областном драматическом театре.

Кто в жюри

У фестиваля по традиции три состава жюри: подростковое во главе с куратором актрисой Надеждой Михалковой, учительское и профессиональное. В последнем экспертами станут 5 человек. Это магистр русского языка и культуры Копенгагенского университета и директор Датского института культуры в Санкт-Петербурге Хенриетте Борг Рейнхольдт, писатель Евгений Гришковец, член Европейской киноакадемии и отборочной комиссии премии Европарламента LUX European Audience Film Award Мира Сталева, писатель Анна Старобинец и актер Артем Ткаченко.

Полное расписание фестиваля

30 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

19:00. Церемония открытия (Вход по приглашениям);

20:00. Фильм открытия «Гавр» / «Le Havre», режиссер: Аки Каурисмяки, 2011 / Финляндия-Франция-Германия, 16+ (Вход по приглашениям);

1 МАЯ, СУББОТА

10:45. «Баба-Яга и малышка» (2020) и другие мультфильмы, программа анимации (39 мин., 6+) от студий «Союзмультфильм», «Пилот», «Пчела», «Пластилин» и др. Вход свободный*.

12:00 «С – счастье» / «H is for Happiness», режиссер: Джон Шиди, 2019 / Австралия, 12+ / игровой. Вход свободный.

14:15. «Его дочь» / «His Daughter», режиссер: Татьяна Эверстова, 2016 / Россия, 6+ / игровой. Вход свободный. После фильма, в 16:00 в фойе театра режиссер ответит на вопросы зрителей.

16:30. «Волевой подбородок» / «Jawline», режиссер: Лиза Мэнделап, 2019 / США, 12+ / документальный. Вход свободный *.

19:00. «Запечатлеть отца» / «Capturing Dad», режиссер: Рета Накано, 2013 / Япония, 16+ / игровой. Вход свободный.

20:45. «Сбой в матрице» / «A Glitch in the Matrix», режиссер: Родни Ашер, 2021 / США, 16+ / документальный. Вход свободный.

«Сбой в матрице» Родни Ашера участвует в программе документального кино. Фото: kinopoisk.ru

2 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

10:45. «Кораблик, который хотел летать» (2020) и другие мультфильмы, 40 мин. (0+). Программа анимации от студий «Союзмультфильм», «Пилот», «ВИБ-Фильм», «Пластилин». Вход свободный.

12:00. «С – счастье» / «H is for Happiness», повторный показ. Режиссер: Джон Шиди, 2019 / Австралия, 12+ / игровой. Вход свободный.

14:30. «Открывая заново» / «Rediscovery», режиссер: Фи Амбо, 2019 / Дания, 6+ / документальный. Вход свободный.

16:30. «Гавр» / «Le Havre», режиссер: Аки Каурисмяки, 2011 / Финляндия-Франция-Германия, 16+ / игровой. Вход свободный.

18:15. В фойе драмтеатра – лекция Зары Абдуллаевой. Зара – кинокритик, театровед, автор книг, статей, эссе по истории и теории кинематографа, театра и литературы. Редактор журнала «Искусство кино».

19:00. «Я никогда не плачу» / «I never cry», режиссер: Петр Домалевский, 2020 / Польша, 12+ / игровой. Вход свободный.

21:15. «Эдем» / «Edem», режиссер: Агнес Кочиш, 2020 / Венгрия, Румыния, Бельгия, 18+ / игровой. Вход свободный.

3 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

10:45. «Волк наоборот», 2020, 42 мин. (6+) и другие мультфильмы. Программа анимации от студий «ШАР», Diversity Studio, «Союзмультфильм», «Урал-синема» и др. Вход свободный.

12:00. «Открывая заново» / «Rediscovery», повторный показ. Режиссер: Фи Амбо, 2019 / Дания, 6+ / документальный. Вход свободный.

15:00. «Звезды на вес» / «Stars by the Pound». Режиссер: Мари-Софи Шомбон, 2019 / Франция , 12+ / игровой. Вход свободный.

17:00. «Тигрица Майя» / «Maya». Режиссер: Джамшид Моджаддади, Энсон Хартфорд, 2020 / Иран, Великобритания, 12+ / документальный. Вход свободный. После показа, в 18:30, режиссер ответит на вопросы зрителей в фойе театра.

19:00. «14+». Режиссер: Андрей Зайцев, 2015 / Россия, 16+ / игровой. Вход свободный. После показа, в 21:00, режиссер и актриса Ольга Озоллапиня ответят на вопросы зрителей в фойе театра.

21:15. «Пойманы в сети» / «Caught in the Net». Режиссер: Вит Клусак, Барбора Халупова, 2020 / Чехия, 18+ / документальный. Вход свободный.

4 МАЯ, ВТОРНИК

10:45. «Волк наоборот», 42 мин и другие мультфильмы (6+). Программа анимации. Повторный показ. Вход свободный.

12:00. «Звезды на вес» / «Stars by the Pound». Повторный показ. Режиссер: Мари-Софи Шомбон, 2019 / Франция, 12+ / игровой. Вход свободный.

15:00. «Тигрица Майя» / «Maya». Повторный показ. Режиссер: Джамшид Моджаддади, Энсон Хартфорд, 2020 / Иран, Великобритания, 12+ / документальный. Вход свободный.

17:00. «Папа» / «Dad». Режиссер: Валерия Гай-Германика, 2020 / Россия, 12+/документальный. Вход свободный.

19:00. «Зови меня дрозд» / «Call me Blackbird». Режиссер: Павел Мирзоев, 2020 / Россия, 12+ / игровой. Вход свободный. После показа, в 20:45, режиссер ответит на вопросы зрителей в фойе театра.

21:00. «Катя и Вася идут в школу» / «Hey, Teachers». Режиссер: Юлия Вишневецкая, 2020 / Россия, 18+ / документальный. Вход свободный. После показа, в 22:30, режиссер ответит на вопросы зрителей в фойе театра.

5 МАЯ, СРЕДА

10:45. «Кораблик, который хотел летать» (2020) и другие мультфильмы, 40 мин. (0+). Программа анимации. Повторный показ. Вход свободный.

12:00. «Зови меня дрозд» / «Call me Blackbird», повторный показ. Вход свободный. Вход свободный.

15:00. «Салон Роми» / «Romy's Salon». Режиссер: Миша Камп, 2019 / Нидерланды, Германия, 12+ / игровой. Вход свободный.

17:00. «Папа» / «Dad», Режиссер: Валерия Гай-Германика, 12+ / документальный. Повторный показ. Вход свободный.

19:00. «Пойманы в сети» / «Caught in the Net». Режиссер: Вит Клусак, Барбора Халупова, 2020 / Чехия, 12+ / документальный. Вход свободный. После показа, в 20:30, режиссер ответит на вопросы зрителей в фойе театра.

21:00. «Я никогда не плачу» / «I never cry», повторный показ, 12+ / игровой. Вход свободный.

6 МАЯ. ЧЕТВЕРГ

10:00. «Баба-Яга и малышка», 39 мин. (6+). Программа анимации. Повторный показ. Вход свободный.

11:00. «Салон Роми» / «Romy's Salon», повторный показ, 12+ / игровой. Вход свободный.

13:00. «Младший брат» / «Bauyr (The Elder Brother)», 2013 / Казахстан / Серик Апрымов, 12+ / документальный. Вход свободный.

15:00. «Сестренка». Режиссер: Александр Галибин, 2019 / Россия, 6+ / игровой. Вход свободный.

17:00. «На дистанции». Режиссер: Алексей Кобылов, 2020 / Россия, 16+ / документальный. Вход свободный.

19:00. «Дронщик» / «Droneman». Режиссер: Петр Зеленка, 2020 / Чехия, Словакия, Словения, 18+ / игровой. Вход свободный. После показа, в 20:45, режиссер ответит на вопросы зрителей в фойе театра.

21:15. «Пойманы в сети» / «Caught in the Net», повторный показ, 12+. Вход свободный.

7 МАЯ, ПЯТНИЦА

19:00. Церемония закрытия фестиваля. Вход по приглашениям

Областной драмтеатр на время станет большим кинозалом. Фото: Александр КАТЕРУША

20:30. Фильм закрытия «Последние дни у моря» / «Last Days at Sea», 2021/Филиппины, Тайвань / Венис Атиенца, 12+ / документальный. Вход по приглашениям

* Бесплатные билеты в электронном виде можно будет получить на сайте кассир.ру или же в драмтеатре с 30 апреля.