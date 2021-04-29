ГИБДД опубликовала график перекрытия дорог для репетиций парада Победы в Калининграде

3 и 5 мая движение транспорта будет закрыто с 19 до 22 часов. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде 3,5 и 7 мая пройдут репетиции парада Победы. В эти дни в центре города будет закрыто движение транспорта, сообщили «Комсомолке» в региональном управлении Госавтоинспекции.

3 и 5 мая движение транспорта будет закрыто с 19 до 22 часов, 7 мая – с 8 утра до 13 часов, 9 мая – с 7 часов утра до 13 часов по:

- проспекту Ленинскому на участке от ул. Шевченко до ул. Черняховского; - площади Победы; - ул. Черняховского на участке от ул. Горького до проспекта Ленинского; - проспекту Советскому на участке от ул. Кирова до проспекта Мира; - проспекту Мира на участке от проспекта Советского до ул. Серж. Колоскова; - ул. Театральной на всём протяжении; - проспекту Гвардейскому на участке от ул. Ген.-фельдм. Румянцева до площади Победы; - ул. Гаражной на участке от ул. Юношеской до площади Победы; - ул. Проф. Баранова на участке от площади Победы до ул. Горького; - ул. Брамса на участке от проспекта Мира до ул. Чайковского;

Также в День Победы, 9 мая, движение будет закрыто с 11.00 до 13.00 и с 20.00 до 23.00 по: - ул. Ген.-фельдм. Румянцева на участке от ул. Ген. Галицкого до ул. Д. Донского; - проспекту Гвардейскому на участке от ул. Театральной до ул. Ген.-фельдм. Румянцева;

Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными, соблюдать требования временных дорожных знаков и указаний сотрудников ГИБДД.