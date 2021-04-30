К новому музею в домике смотрителя Высокого моста – на углу Октябрьской и Багратиона - удобно добираться на велосипедах. Фото: Александр КАТЕРУША

1. Калининград: Домик смотрителя

В народе его часто называют Домом барона Мюнхгаузена. Но это не более чем легенда. Домик смотрителя Высокого моста был построен в 1899 году в Кенигсберге, здесь находились подъемные механизмы. Здание пустовало много лет, а теперь там музей открыток и кафейня.

Два этажа заняты почтовыми карточками конца XIX – начала XX века. На стендах - открыточные изображения главных улиц нашего города, трамваи, застроенные набережные Прегеля виды Замка, Биржи, Штадтхалле, Главного вокзала, Университета и других знаковых мест старого Кенигсберга.

Экспозиция будет расширяться. Выставлено сейчас порядка 650 открыток, а всего их в коллекции больше тысячи.

В планах запустить в Домике пост-кроссинг. Это когда вы можете заполнить открытку и прямо в музее опустить ее в почтовый ящик – послание уйдет по указанному вами адресу.

Адрес: Калининград, улица Багратиона, 4

Музей открыт ежедневно с 10:00 до 21:00.

Вход свободный.

2. Калининград: Музей китобоя

Новый музей – Дом китобоя - открывается в Калининграде 4 мая на проспекте Мира, 9-11 (внутренний двор Областной научной библиотеки).

- Это музей Калининграда советского периода 1960-1980 годов. Пионерский галстук и портвейн «777», «авоська» и магнитофон «Комета», сметана в бидоне... Заглянем в комнату моряка и учительницы литературы, познакомимся с их дочерью комсомолкой и угостимся «дефицитом», который достал ушлый сосед, - так прокомментировал суть готовящейся экспозиции директор музея Александр Быченко.

Почему же «Дом китобоя»?

Новый музей рассказывает о жизни в советском Калининграде. Фото: Instagram.com

- Главный герой музея — штурман китобойной флотилии, муж, отец двоих детей. Через его вещи будет рассказана история морского, рыболовного и китобойного промыслов, - пояснили в музее. - Его жена — модница. Всё, что связано с ней, повествует о моде и быте того времени, одежде, аксессуарах, косметике, дефиците, польском телевидении…

Техническое открытие музея - 4 мая.

Экскурсионные сеансы - каждый день с 10.00 до 19.00.

Адрес: Калининград, проспект Мира 9-11 (внутренний двор Областной научной библиотеки, вход со стороны Сквера энергетиков).

Вход: 500 рублей.

Режим работы: ежедневно с 11.00-18.00.

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3. Поселок Дружба: в гости к дядюшке Мазуру

Если соберетесь за город, то не пропустите поселок Дружба в Правдинском районе. Там открылся Дом-музей смотрителя шлюза Мазурского канала, который был построен в 1930-х годах.

В рабочем кабинете гостей встречает кукольный Мазур. Фото: Иван МАРКОВ

Смотритель шлюза дядюшка Мазур «живет» в собственном доме-музее, где воссоздан его рабочий кабинет. Дом постепенно будет полностью восстановлен силами местного предпринимателя Владимира Созинова, который занимается ремонтом с 2019 года. Тут важна особая историческая деталь. Этот домик – наследство уроженки Алленбурга (так до войны назывался поселок Дружба) Уте Безманн. Сейчас ей 82 года, и теперь она не может регулярно приезжать на родину.

Сегодня в кабинете смотрителя представлена фотовыставка, посвященная истории Мазурского канала.

В планах восстановить все жилое здание, его спальни, кухню, столовую. Вход: 100 рублей (чашка кофе и открытка в подарок).

Режим работы: ежедневно с 10.00 до 16.00.

4. Светлогорск: барахолка не только для коллекционеров

В Светлогорске блошиный рынок проходил только единожды. Было это перед Новым 2021 годом. Зато на майские праздники история продолжится. Как сообщила «Комсомолке» организатор мероприятия Светлана Быстрова, пока запланирована дата 1 мая, однако в свете продления выходных рассматриваются варианты растягивания антикварной ярмарки на все майские праздники.

Блошиный рынок в Светлогорске набирает обороты. Фото: Иван МАРКОВ

- Пока мы пригласили знакомых антикваров и коллекционеров, но заявки на участие еще продолжаем рассматривать, - говорит Быстрова. – Начнем, наверное, часов в 11 утра и где-то до 16:00 простоим. Место у нас – сквер напротив «Телеграфа», ориентир – улица Островского, дом №3.