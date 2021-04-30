Отдохнуть смогут даленко не все. Фото: Александр Подгорчук

Указом президента Владимира Путина в России с 4 по 7 мая установлены нерабочие дни. При этом у работодателей осталось право самостоятельно выбирать режим труда. Самый крупный работодатель в регионе - областные и муниципальные власти, и они уже приняли решение о том, что сотрудники бюджетных учреждений продолжат трудиться в штатном режиме.

- Цель принятых решений – это сокращение объема контактов. Чтобы не создавать таких проблем работающим родителям, как это было в прошлом году, когда были закрыты соцучреждения, мы приняли решение, что системы образования, социальных служб, медицины должны работать. Ведь у многих запланированы операции и приемы у врачей, другие будут работать, а детей оставить не всегда есть с кем. И в целом, это позволит не создавать дополнительную нагрузку на учреждения в незапланированные для этого дни, – объяснил губернатор Антон Алиханов.

Итак, что будет работать на майские праздники 2021 в Калининграде.

Школы и детские садики

Школы и садики откроются во вторник, 4 мая, и будут работать по 7 мая включительно. Затем, как и у всех, наступят трехдневные выходные (8-10 мая).

По оценке регионального министра Светланы Трусеневой, на занятия придут 95% учеников. Губернатор Антон Алиханов уточнил, что родители, желающие отдохнуть с детьми на следующей неделе, могут написать в учреждениях образования заявления по семейным обстоятельствам.

Для тех, кто пропустит школу и садик, есть важное условие. Если с 1 по 10 мая ребенок с родителями уедет отдыхать за пределы страны, по возвращении нужно будет пройти обследование и взять справку. Только после этого можно приходить в школу иди садик. На отдых внутри страны, независимо от региона, это правило не распространяется.

Больницы и поликлиники

По данным министерства здравоохранения Калининградской области, график работы медицинских учреждений будет таким:

– 1, 2, 9 и 10 мая – выходные дни;

– с 4 по 7 мая поликлиники работают в обычном режиме с 8 до 20 часов; единый колл-центр с номером 122 (8-122) – с 7:30 до 19:30;

– 3 и 8 мая – работа поликлиник и колл-центра по субботнему графику – с 8 до 15 часов.

Вся плановая медицинская помощь в стационарах будет оказываться в штатном режиме.

Городская станция скорой медицинской помощи, как всегда, работает круглосуточно, вызов по телефонам: 103 и 112.

Помимо этого, вопросы граждан принимаются по активной ссылке «Открытые линии» на официальном сайте регионального минздрава - www.infomed39.ru.