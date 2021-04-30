Пасха-2021 в Калининграде: расписание служб, когда будут освящать куличи, кого пустят в храмы

При освещении куличей очень важно соблюдать социальную дистанцию. Фото: Александр КАТЕРУША

Традиционно в субботу накануне Светлого Христова Воскресения – Пасхи в течение дня в каждом действующем храме Калининграда и области будут освящать куличи, яйца и пасхи. С большой долей вероятности (если ничего экстренного, связанного с COVID-19 не случится) на площади Победы будут установлены столы для освещения куличей и яиц.

- На свежем воздухе возможно соблюдать необходимую дистанцию. Тем более освящать куличи будут часто, каждый час. В других храмах большого наплыва людей нет. В основном все освятят куличи после службы в субботу. А в течение дня можно подходить индивидуально, священник выходит и освящает. Если вы подходите к храму, а там люди, то, естественно, как и в любых других общественных местах, нужно использовать маску, - говорит пресс-секретарь епархии Серафима Ерохова.

Около главного храма города – Кафедрального собора Христа Спасителя на площади Победы 1 мая освещение праздничных символов пройдет с 12:00 до 21:00, каждый час. Священники обещают выходить к прихожанам исправно. Примерно такое же расписание будет действовать во всех храмах региона.

Уже в ночь с субботы на воскресение совершат праздничное пасхальное богослужение, включающее в себя крестный ход (в 23:30), пасхальную утреню (00:00) и Божественную Литургию (в 10:00 в воскресенье).

Праздничные богослужения в соборе Христа Спасителя совершит архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим.

В 2020 году на Пасху в Калининграде не проводили службы с прихожанами из-за строгих ограничений по коронавирусу. А что в этом году?

- В храм можно будет пройти только в маске, с дезинфекцией рук на входе, с соблюдением социальной дистанции. Как и в любое другое общественное место, - отметили в епархии.

Ряд храмов традиционно проведет службы не только ночью, но и утром. Если раньше это позволяло прийти семьям с детьми, то в этом году это позволит избежать единовременно большого скопления народа.