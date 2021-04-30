Марийские вареники, балтийская рыба и корейские пирожки: в Зеленоградске открылся «Фиштиваль»

Участники съехались со всей страны. На фото - палатка гостей из Марий Эл. Фото: Александр КАТЕРУША

Дождались! В Зеленоградске на Аллее дружбы в пятницу, 30 апреля, открылся праздник морской гастрономии «Фиштиваль» (0+). Несмотря на пронизывающий ветер, желающих отведать чего-нибудь вкусного оказалось немало уже в первый день. То тут, то там тянет дымком, пахнет мясом, сладостями и, конечно, рыбой.

Всего в мероприятии принимает участие 41 проект. Ограничения по количеству участников обязательны, это было согласовано регламентом, который разработан совместно с Роспотребнадзором.

- 41 участник – это максимум, который мы могли себе позволить. Хотя заявок было в три раза больше, - говорит руководитель Калининград Street Food Александр Исаев.- По рекомендациям же сформирован состав участников. У нас больше трети участников – это проекты, которые отдают уже готовую продукцию. Остальные – те, кто готовят и отдают. Есть участники, которые приехали из других регионов. Это проекты из Республики Марий Эл, Москвы, Владивостока, Тульской области, Краснодарского края, Челябинска и Челябинской области. Ребята из Белоруссии сделали наш фестиваль международным, а привезли они, ну, конечно же, вкуснейшую картошку!

Не заметить «Фиштиваль» практически невозможно. Фото: Александр КАТЕРУША

Конечно, коронавирусные ограничения не могли не сказаться. Но нормы соблюдены. Все повара, их помощники и продавцы работают в масках и перчатках. Все со справками, часть уже привиты от COVID-19.

Гости из Владивостока, где они с 1996 года готовят и продают пян-се. Фото: Александр КАТЕРУША

К нам добрались даже гости из Владивостока, где они с 1996 года готовят и продают пян-се - паровые пирожки с капустно-мясной начинкой и специями.

- У нас это блюдо знают все. Его можно делать символом Владивостока. Это настоящая уличная еда! – рассказывает Дмитрий Сидорчук. - Блюдо пян-се пришло из Кореи. Давно, когда была война, и корейцев заселяли на Дальний Восток, они придумали это блюдо. В Зеленоградске готовим пять видов. Рекомендую попробовать пян-се с традиционной острой капустой ким-чи.

Есть и еще на что обратить внимание. Участники из Марий Эл привезли свои национальные вареники подкоголи.

- Поскольку здесь фестиваль уличной еды, то подкоголь мы готовим во фритюре: с сыром и картошкой. Подкоголь с марийского переводится «пирожок в котле», поэтому его допустимо и жарить, и запекать, и варить, - рассказывает Иван Антропов, основатель трактира «Теплая речка». -Большинство продуктов мы привезли из дома, в Калининграде закупились по мелочам. Привезли иван-чай, мармелад. Все ручной работы!

Разумеется, есть на «Фиштивале» и рыба. Куда же без нее на берегу моря! Очереди выстраиваются за килькой, жареной салакой, корюшкой, ставридой, барабулей, скумбрией. Гурманы берут устрицы под бокальчик, в котором пляшут пузырьки.

Тут же огромное количество сладостей. Есть даже пастила ручной работы из города Белев, что под Тулой.

Словом, все происходящее на берегу Балтики можно смело назвать гастрономической выставкой. Впрочем, именно так мероприятие и позиционируют организаторы.

- Мы постаралась сделать широкий выбор блюд, чтобы люди понимали, насколько сейчас много всего можно делать, насколько много уличной еды. И поэтому из регионов к нам приехали: себя показать и на других посмотреть. А уличная еда сейчас развивается стремительно. Вместе с развитием туризма, что стало уже федеральной повесткой, – говорит Александр Исаев.

«Фиштиваль» работает в Зеленоградске до 3 мая.