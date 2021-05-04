Погода на неделю в Калининграде: налетит еще один шторм и потеплеет до +17

Ненастье задержится у нас на пару дней. Фото: Александр Подгорчук

В первые майские дни в Калининградской области вдоволь порезвился циклон. В Калининграде выпало 123% от месячной нормы осадков, юго-восточные районы завалило снегом. Как ни удивительно, но на этом сюрпризы не закончились.

По данным портала rp5.ru, еще один атмосферный вихрь заглянет в наши широты в среду, 5 мая. Атмосферное давление рухнет до 746 миллиметров ртутного столба, а скорость юго-западного ветра в порывах будет достигать 16 метров в секунду.

В четверг, 6 мая, в Калининградской области прогнозируется дальнейшее усиление ветра. Он разгонится до 20-22 метров в секунду, что чревато объявлением штормового предупреждения. В течение дня в нашем городе также ожидаются сильные дожди. Ночью, когда температура опустится до +2 градусов, не исключен и мокрый снег.

К выходным циклон уйдет и с юга начнет поступать теплый воздух. По прогнозу Гидрометцентра России, в праздничное воскресенье, 9 мая, температура в Калининграде может подняться до +17 градусов. Вероятность выпадения осадков пока оценивается в 75%.