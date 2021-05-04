Банк «Открытие» совместно с ЛСР запустил ипотечную программу со ставкой от 0,1% годовых

Банк «Открытие» и ЛСР запустили в Санкт-Петербурге совместную программу, в рамках которой покупатели квартир в ряде жилых комплексов застройщика получат ипотечный кредит от банка по ставке в 0,1% годовых на первые два года. В дальнейшем ставка будет составлять 5,59% годовых, так как кредит выдается по льготной программе с господдержкой.

«Сниженная ставка на время строительства дома позволяет заемщику совмещать выплаты по ипотеке и затраты на аренду квартиры, что раньше было сопряжено с серьезной финансовой нагрузкой, – отмечает территориальный менеджер по работе с партнерами по ипотеке Северо-Западного филиала банка «Открытие» Татьяна Хоботова. – В то время пока дом строится, заемщик может спокойно платить небольшой ежемесячный платеж и при этом снимать квартиру. А через два года, после получения ключей, ипотечный платеж вырастет до уровня льготной ставки по ипотеке с господдержкой в 5,59% годовых. В результате чего расходы семьи на жилье, в связи с исчезновением из бюджета строки «аренда квартиры», очевидно снизятся».

Специальные ипотечные программы распространяются на ряд жилых комплексов: «Заповедный парк» (дома 5-8), «Ручьи» (дома 14-16), «Цветной город» (квартал 19 – дома 8-14; квартал 26 – дома 5, 6, 8, 10,11), «Цивилизация» (дома 15-18), «Морская набережная» (очередь 1 – дома 4, 5, 6, 7, 8 , очередь 2 – дома 11, 12), «Цивилизация на Неве» (дома 1, 2, 3), Neva Residence (дома 1, 2, 3). Также ипотеку со сниженной ставкой можно получить при покупке квартиры в сданном жилом комплексе «Шуваловский» (дома 21-24).