Скандал на слушаниях в Большом Исаково: жители вывели из себя депутата и выгнали застройщика

Нервная встреча пока не сблизила стороны. Продолжение следует. Фото: Иван МАРКОВ

В Большом Исаково накаляются страсти вокруг земельного участка рядом со «Школой Будущего», выкупленного компанией «КПД-Монтаж» под строительство девяти многоэтажек. Во вторник, 4 мая, в доме культуры поселка собрались жители, чтобы сначала выслушать представителя застройщика, а потом пообщаться по проблеме с местным депутатом и главой поселения. Разговор получился нервным.

Обещания застройщика

Еще до начала встречи один из жителей с кем-то громко говорил в коридоре по телефону, вероятно, пытаясь произвести впечатление на дежуривших у входа полицейских. Он призывал своего собеседника, «если начнется драка», поддержать ее людьми. Однако до мордобоя не дошло, и поначалу все проходило даже более-менее спокойно.

Место будущей застройки. Фото: Иван МАРКОВ

Генеральный директор «КПД-Монтаж» Павел Новик объяснил, что до того, как его компания приобрела участок, предыдущий собственник владел им 10 лет и ничего не делал. Генплан Гурьевского городского округа и Правила землепользования и застройки тоже принимались до того, как там появился бизнес.

Новик уверил, что застройщик не будет подключать свои многоэтажки к существующим сетям поселка, а протянет свои сети. Электричество он планирует протянуть либо от мотеля «Балтика», либо от микрорайона, построенного компанией «Мегаполис». К водопроводу дома собираются подключить в районе улицы Старокаменной в полутора километрах от «Школы будущего», а к канализации – в районе Кооперативной, то есть в центре поселка. Реплики из зала начались после того, как Новик пообещал пристроить 400 метров трассы к улице Калининградской, чтобы «снизить транспортную нагрузку».

- А тоннель-то вы как разгрузите? – послышался один голос.

- Это не выход, вы только еще больше нам улицы загрузите! – добавил второй на фоне все возраставшего шума.

- Мы только предлагаем, а вы, может быть, что-то еще предложите, - отреагировал Новик.

- Мы предлагаем не строить, - послышалось сразу несколько голосов. – Нет стройки – нет проблем.

«Мы не можем решить все вопросы поселка»

Застройщик и дальше пытался умаслить жителей, но слушать его с каждой минутой хотели все меньше. Новик заявил, что готов даже пожертвовать двумя небольшими кусками земли, чтобы оставалось место для парковки автомобилей приезжающих в школу и в церковь, но к тому моменту поднялся страшный шум.

- Какую вы там этажность хотите? – спросили из зала.

- Семь этажей, - ответил Новик.

- Ха-ха-ха! А восемь вам не надо? – закричала какая-то женщина.

- Уважаемые товарищи, мы сюда пришли балаганить? – вдруг подскочил со своего места начальник Большеисаковского территориального управления Олег Поддубный. – Дайте человеку сказать, а потом он ответит на все ваши вопросы и возмущения. А так мы тут три часа сидеть будем и ни к чему не придем.

- Может, кому-то неприятно, но я все-таки расскажу о нашей концепции, - продолжил Новик. – Наш архитектор спроектировал эко-квартал с учетом создания комфортной среды…

Дальше речь пошла о других приманках: детских и спортивных площадках, встроенных административных помещениях, отсутствии заборов… Но когда на экране появилась картинка будущего жилого комплекса, разговор продолжать стало невозможно.

- Ужас! – послышалось с одной стороны зала.

- А ваш архитектор эстетическую сторону вообще рассматривал?

- Куда жители этих домов учиться пойдут? А в какой детский сад?

- Мы заплатили живые деньги, - не выдержал застройщик и начал разговор на чистоту. – Мы дорогу строим, сети с запасом делаем, общественное пространство вам создаем. А главное – готовы безвозмездно построить помещение в 600 квадратных метров и передать его муниципалитету.

- Да-да, «Город мастеров» нам точно так же детский садик построил. Сейчас там многоэтажка еще одна торчит, - обозлились жители.

Когда на экране появилась картинка будущего жилого комплекса, разговор продолжать стало невозможно. Фото: Иван МАРКОВ

В ходе дальнейшей беседы Новику удалось только вставить ремарку о количестве квартир (их должно быть 792) и будущих жителей (1403 человека).

- Вы как минимум тысячу человек где-то потеряли. И это значит, что как минимум полторы тысячи машин здесь дополнительно появится. У школы парковки больше не будет – это точно. Выезд в Калининград все равно один останется, и он будет вечно забит.

- Мы не можем решить все вопросы Большого Исакова, - выкрикнул Новик.

- Так и не лезьте к нам! – хором закричали люди.

- Спасибо большое, - перехватила микрофон представитель инициативной группы жителей Екатерина Формальнова. – К застройщику у нас вопросов нет. Не создавайте нам проблем и уйдите из нашего поселка – вот и все. На наши вопросы у вас ответов нет. Где мы будем парковаться, куда пойдут учиться наши дети, где они будут ходить в детский сад – вы не знаете. Поэтому просто уйдите спокойно.

Вопросы к властям

Под дружные аплодисменты и крики «спасибо за красивые картинки» Новик вышел из зала, и встреча поменяла формат. Теперь народ начал задавать вопросы начальнику Большеисаковского территориального управления Олегу Поддубному и депутату Вячеславу Попову. Правда, и тут приятной беседы не получилось. Когда Попов объявил, что детского садика в Большом Исаково не будет, а появится он только в Васильково, народ зароптал, а Формальнова резюмировала: «Да, детского сада не будет, зато построят много многоэтажек. По крайней мере, честно».

Вслед за этим поднялась с места одна из активисток с кипой бумаг и объявила, что она собирает подписи против стройки.

- Я хочу обратиться к нашим защитникам, чтобы они поставили свои подписи, - указала она на Поддубного и Попова. – Если вы за нас, то поставите их.

Депутату Вячеславу Попову (в центре) и начальнику Большеисаковского территориального управления Олегу Поддубному тоже пришлось отвечать на неудобные вопросы. Фото: Иван МАРКОВ

Снова прогремели аплодисменты, и начальник теруправления вместе с депутатом нехотя расписались под этот аккомпанемент. Вскоре Вячеслав Попов, который сам голосовал за перевод земельного участка в зону Ж-2 (она предусматривает жилищное строительство до 8 надземных этажей), объявил:

- Моя позиция простая. Должно быть не выше 3-х этажей. Как это будет достигнуто, я не знаю.

- А как администрация нам поможет предотвратить застройку законными путями? – поинтересовались жители.

- Я не знаю, - ответил депутат.

- А как же вы голосовали за высотную этажность. Вы же сами создали эту ситуацию, где и застройщик попал, и жители не довольны. Объясните, как так получилось.

Вячеслав Попов после этого вопроса сильно покраснел и начал выходить из себя. Он прокричал, что не знал, что такое «зона Ж-2», и что ему принесли «опрос жителей», где никто не высказался против застройки.

- Вы тут все такие умные сидите, а что ж вы сами публичные слушания пропустили, когда их объявили? – попытался он перевести стрелки на население.

Жители признались, что в глаза не видели газеты с объявлением о слушаниях и в очередной раз пристыдили народного избранника.

Подводя итог встречи, организаторы заявили, что нужно пользоваться моментом. Поскольку разрешения на строительство у застройщика нет, нужно добиваться выкупа участка правительством области. Уже после этого стоит решать, что на нем появится. А раз такие вопросы решаются намного быстрее перед выборами, Формальнова добавила, что времени у жителей остается немного, а власти просто обязаны помочь коллегам, чтобы исправить свою ошибку.