Иранский режиссер-участник кинофестиваля в Калининграде: Природа безмолвно позволяет себя калечить

Джамшид Моджаддади после посещения Калининграда увезет в Иран воспоминания о России как гостеприимной стране. Фото: Александр КАТЕРУША

Сомнения о роли России

Джамшид Моджаддади признался, что первый раз в России. И заговорил об отношении иранцев к нашей стране.

- В настоящее время в Иране не очень хорошо говорят о России, - признался гость. - Часто можно услышать, что Россия хочет использовать Иран в качестве своего щита. Ведь в СМИ попал файл с интервью министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, где часть беседы посвящена России. Он говорит, что Россия была против Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, известного как «ядерная сделка» между Ираном и шестеркой посредников: США, Россия, Франция, Великобритания, Китай. Германия - Ред.). И Россия, как он говорил, сделала все, чтобы этот договор не был подписан. В том интервью министр говорил, что Россия стала причиной участия Ирана в сирийских событиях. Хотя мы не хотели этого делать, многие молодые иранцы были убиты в Сирии... Но после того, как этот файл был опубликован, первые лица государства и президент, сказали, что все это неправда, что мы дружим с Россией. Но в обществе эта запись широко распространилась, все ее послушали и это оказало влияние. Возникло сомнение – Россия нам друг или нет?..

- Может, в Калининграде вы найдете ответ на этот вопрос.

- Да. И здесь я вижу настоящую дружбу. До того, как приехать сюда, я прочитал книгу Харари «21 урок для XXI века». Он пишет, что объездил весь мир и не встретил ни одного человека, который захотел бы жить в России. Говорят разные отрицательные вещи. Но когда я приехал сюда, увидел полную противоположность прочитанному. Без какого-либо преувеличения могу сказать, что пребывание в России, в Калининграде - это моя лучшая поездка. Здесь вижу много тепла и гостеприимства, сострадания и уважения, что, с одной стороны, здорово, но с другой, все это кажется странным. Каждый день, когда я вижу организаторов фестиваля, первое, что они спрашивают: «Все ли хорошо? Есть ли что-то, что мы можем сделать?». Я уверен: то, что я слышал раньше о России, – это ошибка.

Молодая Майя

- Как вам калининградский фестиваль «Край света. Запад»?

- Я посмотрел уже несколько фильмов. Я вижу прогрессивный и современный взгляд и интересные фильмы. Тема этого фестиваля – молодежь и подростки. Поначалу для меня было странно, почему в программу взяли мой фильм. Напрямую он не говорит о подростках. Но от организаторов фестиваля я услышал, что тигрица Майя – молодая. Я совсем не думал об этом. Во время съемок я не смотрел на тигрицу как на человека, как на себя или вас. Мне даже стало стыдно из-за этого. Почему я не посмотрел на животное с этой точки зрения? И от организаторов я слышал также, что этот фильм - послание о защите природы. И кто сегодня лучше молодых может говорить об этом?

- Расскажите, как шла работа над фильмом?

- Съемки заняли почти 5 лет. Многие идеи, которые есть в фильме, собирались по крупицам и прорастали. Вначале мне была интересна тигрица, которая не хотела нас съесть, мы могли спокойно находиться рядом с ней.

В фильме показаны сложности адаптации тигрицы Майи в условиях природы. Фото: кадр из фильма

Мне пришло в голову привезти тигрицу в то место дикой природы, где и возникли иранские тигры, на север Ирана. Этот подвид тигров, известный как туранкий, вымер много десятилетий назад.

Учитывая расходы, проект был очень тяжелым. Я поговорил с телевизионной организацией Ирана и увидел, что они не заинтересованы. Поддержку нашел у английской компании Banyak Films в лице режиссера Энсона Хартфорда. В итоге мы работали вместе. Увы, сильно помешал коронавирус, сорвался премьерный показ в Британском институте кино. Частью истории фильма стал зоопарк, где и жила изначально наша тигрица. Его закрыли из-за несоблюдения протоколов и смерти восьми тигров…

В фильме мы показываем взаимоотношения человека и природы.

О природном спокойствии

- Почему человечество по большей части наплевательски относится к природе, к животным?

- Об этом мы говорим в фильме. Природа велика и прекрасна, она многое нам дает. Но никак не протестует, не отвечает на наше поведение и потребительское отношение к ней. Она, что называется, к нашим услугам. Многие позволяют себе пользоваться этим природным спокойствием. И в жизни мы порой видим, как люди злоупотребляют теми, кто спокоен, кто к ним хорошо относится.

Есть художница Марина Абрамович (сербский мастер перформанса и искусства выносливости, когда от исполнителя требуется преодоление трудностей, боли, одиночества, усталости - Ред.). И вот что она сделала. Вокруг себя положила разные вещи: нож, ножницы, даже пистолет. Шесть часов она стояла и говорила каждому: «Что хотите, то и делайте со мной». Некоторые ее трогали, отрезали волосы, кто-то начал наносить ей порезы. Один человек взял оружие, но люди у него отобрали! Это показывает, что в нашем естестве есть вот это: если представится возможность, мы готовы уничтожить.

Природа… Она как эта женщина. Она разрешает себя калечить. Молча. Не отвечая, не реагируя, не протестуя. Люди могли бы с теплотой и добром к ней относиться, но нет. А ведь все зло, которое мы причиняем природе, вернется к нам.

- Начали разговор с политических вопросов и ядерного оружия, а сейчас говорим о проблеме, которая должна объединять весь мир – проблема защиты природы.

- Человек чувствует себя так, будто живет на острове и все хочет только для себя.

- Для этого и существует искусство, кино, чтобы заставить людей задуматься. Это верный путь?

- Наверное, это лучший путь. Искусство рождает чувство сопричастности, кино остается в памяти. Мы не можем забыть столкновение «Титаника» с айсбергом, когда в один миг природа погубила всю мощь, созданную человеком.

- Искусство побуждает человека не быть равнодушным. Вот что кажется важным.

- Сила искусства еще и в отсутствии границ. Это язык, который понимают все. Возможно, фильм, снятый в России, изменит людей на другой стороне планеты. Для этого и работают кинофестивали.

О документальном в игровом

- Организаторы калининградского фестиваля отметили, что сегодня документальное кино занимает сильные позиции. Оно часто соединяется с игровым кино. Вы согласны?

- Границы разрушаются. Знаменитый иранский режиссер Аббас Киаростами говорит, что не различает художественный или документальный фильм, потому что главное – адресат. И я не хочу загонять себя в рамки. До работы над фильмом я думаю над темой, над тем, что есть зритель, и что есть я, который должен создать фильм. Инструменты я могу использовать разные: интервью, реконструкция событий. Я против ограничений. Некоторые направления документального кино стали близки игровому кино. Как поэт, жаждущий высказаться, режиссер не может делать себя пленником определенного ритма и рифмы.

- Фильм «Земля кочевников», только что получивший «Оскар», снят так, что кажется, будто это документальное кино. Это пример того, о чем мы говорим?

- Много режиссеров, занимающихся игровыми фильмами, используют приемы документального кино. Стараются снимать с руки, чтобы камера была «живой» и отражала движение руки оператора. Многие стараются не приглашать профессиональных актеров, в кадре показывают человека, который реально работает в той или иной профессии. Если гончар - так гончар! Такие фильмы более ценны как исторические документы.

Главное в документальном кино – идея. На кухне у вас есть продукты и инструменты. Как приготовить хорошее блюдо? Тот, кто делает более вкусную еду, изначально горит идеей. Если документальный фильм смог передать зрителю идею, и он ее понял, то это хорошо. Важна искренность. В фильме сразу будет видно, если режиссер-документалист нехороший психолог, нехороший социолог. И если за 10 минут показа картина захватывает зрителя, то работа режиссера и команды удалась!

О ЧЕМ ФИЛЬМ

История бенгальской тигрицы Майи, которая родилась в неволе и считает самым близким существом вырастившего ее смотрителя зоопарка в Мешхеде. Возможность увидеть мир за пределами вольера Майя получает на съемках. Трагедия животного, лишенного свободы, естественной среды обитания и права жить так, как требует природа, переплетается с комедией человека — жадного и лживого «венца творения» с его самодовольной уверенностью в понимании мира.

Благодарим Марину Вялову за помощь в проведении интервью.