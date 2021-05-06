Юбилей Калининградской области, год 1973-й: ТВ для полуночников

Появление местного ночного телевидения калининградцы приняли «на ура». Фото: Никита АНДРЕЕВ

Сегодня часто можно услышать: «По телевизору нечего смотреть!». Избаловался народ, забыл (а молодежь в силу возраста вообще не в курсе), каково приходилось телезрителю еще в 1990 году. Отечественное ТВ предлагало два центральных канала и один местный. Вот вам и весь «мультиплекс», расчет окончен.

В начале 70-х выбор был еще скромнее. Одна всесоюзная программа (работала максимум с девяти часов утра до 23.30) да калининградское ТВ. Которое к тому же вещало, как правило, лишь с 19 до 22 часов, а в четверг у него и вовсе был выходной…

Разумеется, телезрители были недовольны таким объемом вещания. Особенно летом. Ведь жили-то мы тогда по московскому времени. И если сейчас в июне-июле солнце садится у нас в районе десяти вечера, то тогда оно уходило за горизонт на час позже. И вот, значит, на дворе светлынь, спать еще неохота, многие не прочь посидеть на сон грядущий перед «ящиком». Однако увидеть по нему можно было уже в лучшем случае «сетку»…

Кстати, задумав организовать у себя местное ТВ для полуночников, наша область не стала первопроходцем. К тому времени ночные телепрограммы уже имелись в ряде украинских и белорусских регионов. То есть прецеденты были, что облегчало задачу «пробивания» в Москве этого вопроса. В итоге янтарный край тоже получил «добро» от Государственного комитета Совета Министров СССР по телевидению и радиовещанию. И 1 июня 1973-го в эфир впервые вышла полуторачасовая программа «Для тех, кто не спит».

Местные острословы тут же подкорректировали название: «Для тех, кому не с кем спать». Но вообще приняли новую программу «на ура». Более того, она стала предметом гордости калининградцев. Повторимся, в большинстве других городов и весей, включая Москву и Ленинград, о ночном ТВ лишь мечтали. А у нас – будничное явление.

Наш ответ «Польше»

Официально такой подарок калининградским телезрителям объяснялся в первую очередь упомянутыми неудобствами, связанными с почти двухчасовой разницей между поясным и московским временем. Назывались и другие причины появления ночного ТВ. В частности, с удовлетворением отмечалось, что новую программу смогут смотреть те, кто работает в вечернюю смену, так как большинство из них к этому времени будет уже дома.

А вот одна из задач, по понятным причинам, не озвучивалась. Между тем «Для тех, кто не спит» была призвана еще и отваживать калининградцев от польского телевидения.

Как тогда шутили, курица не птица, Польша – не заграница. Но в каждой шутке есть доля шутки. Хоть Польская Народная Республика и была членом соцлагеря, а все-таки – другое государство. К тому же у наших польских товарищей ТВ было с буржуазным душком. То кино «неприличное» покажут, то выступление сомнительного музыкального ансамбля с загнивающего Запада…

Запретить нашим людям «смотреть Польшу» было нельзя, времена на дворе стояли уже не те. И глушить не комильфо: ведь не какой-нибудь вражеский «голос» – вещание братской страны. Пытались бороться с этим злом, демонтируя «неофициальные» антенны. Заметив на крыше рядом с коллективной антенной «самопал», работники ЖЭКов сбрасывали его на землю. Однако это только подстегивало интерес к полузапретному плоду. И уже вскоре на месте сброшенной с крыши антенны кустарного производства вырастали две новых.

Увлечение «Польшей» закончилось в начале 90-х, когда все, ради чего смотрели поляков, стало можно увидеть на родном ТВ. Но к тому времени пропал смысл и в программе «Для тех, кто не спит» (к концу своей истории она, кстати, называлась иначе – «Ночное ТВ»). И ЦТ стало вещать допоздна, и появившиеся местные каналы не обижали полуночников.

С чего оно начиналось

Справедливости ради надо сказать, что собственное ночное ТВ пользовалось у нас все же большей популярностью, нежели «Польша». Заманивая зрителей, местная телестудия, как правило, крутила хорошие фильмы и передачи, которых было не увидеть в другое время. Так что многие, купив ТВ-программу на следующую неделю, начинали ее изучать с конца – с анонсов «Для тех, кто не спит».

ТВ-новинка была настолько популярна, что на нее даже рисовали карикатуры. Фото: Архив автора

Давайте заглянем и мы в газеты почти 48-летней давности. Итак, 1 июня 1973-го. 23.15 – Новости. Программа передач ЦТ на завтра. По окончании – премьера Калининградского телевидения «Для тех, кто не спит». После представления новинки был показан фильм-спектакль «Мститель».

2 июня: художественный фильм «Я, следователь…». 3 июня: «Жаров рассказывает…» (документальный) и фильм-концерт «Дин Рид. Монолог». 4 июня: теленовелла «Соколик» и фильм-концерт «Чародей танца Вахтанг Чабукиани». 5 июня: приключенческое кино о войне «Как вас теперь называть?». 6 июня: мелодрама «Маленький летний роман» (Чехословакия). 7 июня: «Новости недели» (информационная программа) и 1-я серия фильма-спектакля «Тысяча душ».

Такими были первые шаги программы «Для тех, кто не спит», которая сразу пришлась по душе калининградцам.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На птичьих правах советской рекламы

В 1973 году появилось первое калининградское рекламное издание.

Долгое время реклама выходила у нас лишь где-то на газетных задах и выглядела, как правило, неброско. Но все же была. И даже потихоньку развивалась. Рынок информации на коммерческой основе мало-помалу рос, больше становилось заказчиков, желающих как-то поэффектнее подать свои услуги или товары. Вот однажды и было решено создать у нас специализированное издание. И 12 января 1973-го в местных киосках «Союзпечати» впервые появилось иллюстрированное рекламно-информационное приложение к газете «Калининградская правда».

Та первая ласточка выглядит робким птенчиком на фоне нынешних рекламных ястребов. Даже там реклама оставалась советской: деловой, некрикливой, никакой агрессии. Как и ранее, она советовала, а не навязывала. Тем не менее это был прорыв. Еженедельник, где вместо партийной – обычная жизнь. В Союзе тогда такое можно было встретить в Москве, Ленинграде да у нас в Прибалтике, испытывавшей тлетворное влияние загнивающего Запада.

В начале 70-х калининградцам еще на полном серьезе разъясняли, что же это за напиток такой – кофе. Фото: Архив автора

Что же было в том самом первом номере? Служба быта предлагала пользоваться услугами фабрики ателье «Индпошив» и бюро Горсправки. Универмаг «Маяк» проинформировал о новых поступлениях товаров. Магазин «Дары моря» и Калининградский рыбоконсервный комбинат презентовали только что разработанные продукты – пасту «Океан» и «Крилевое масло». Также там можно было познакомиться с карточками «Спортлото» нового образца, узнать, как их заполнять и где они продаются. Еще имелись раздел объявлений об обмене квартир и программа передач телевидения и радио на будущую неделю.

И за все это – всего две копейки!

Через неделю, в следующую пятницу, вышел второй номер рекламного вестника. И в то далекое утро его уже вовсю спрашивали в киосках.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

В январе 1973-го специалисты подсчитали, что у совхоза «Неманский» – самое дешевое молоко в РСФСР: производство одного его килограмма обходилось в 10 копеек! Сразу же была выпущена брошюра, и наш опыт стали изучать по всей стране.

В апреле на чемпионате СССР по вольной борьбе среди юношей калининградец Анатолий Белоглазов взял «золото», а его брат-близнец Сергей – «серебро». Причем в финале они боролись друг с другом, и поединок закончился вничью. Анатолию присудили первое место, потому что в ходе чемпионата он набрал больше очков.

9 мая состоялось открытие мемориала у форта № 5.

3 июля строительный отряд наших студентов впервые отправился в Польшу (на объект в Ольштыне), а польский стройотряд прибыл в Светлогорск – возводить корпус санатория.

В июле начался выпуск минеральной воды «Калининградская» (по целебным свойствам не уступала лучшим аналогам).

19 августа на всероссийских соревнованиях по гребле на морских ялах оба первых места заняли наши земляки – женская и мужская команды из Калининграда.

В августе на первом всероссийском конкурсе молодых водителей городского электротранспорта победила калининградка – водитель трамвая Ольга Нецель.

20 августа на всероссийских юношеских соревнованиях по шахматам лучшим стал 13-летний Григорий Кайданов из школы № 13.

В августе завершилось возведение набережной в районе ЦБК-2 (позже – «Цепрусс»).

1 сентября новоселье справила школа № 28 (до этого располагалась в приспособленных помещениях).

В сентябре на первой международной выставке карикатуры и сатирической пластики в Габрово (Болгария) дипломов удостоились калининградские художники братья Эрнест и Лев Григо.

12 сентября областной краеведческий музей (ныне – историко-художественный) принял первых посетителей по адресу: улица Горького, 113. Ранее он находился на улице Богдана Хмельницкого, 19-21.

В октябре геологи Гусевской экспедиции обнаружили месторождение каменной соли.

30 ноября у нас впервые состоялся розыгрыш «Спортлото». Тираж всесоюзной лотереи прошел в зале «Динамо». Розыгрыш вся страна смотрела по телевизору.

11 декабря тракторист из Гурьевского района Евгений Низовских стал Героем Социалистического Труда.

Накануне Нового года в Светлогорске был сдан в эксплуатацию лифт на берегу моря.