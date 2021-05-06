Новая жизнь Боси: спит на диване у хозяйки приюта и боится оставаться один

Бося выглядит гораздо счастливее, чем раньше. Фото: Instagram.com

Всего три недели назад Бося жил один-одинешенек возле опустевшего дома на улице Транспортной в Калининграде и питался тем, что приносили ему сердобольные соседи. Как удалось тогда выяснить «Комсомолке», история у собаки оказалась печальной. Семь лет назад у Боси была хозяйка - школьница Настя, которая любила его и ухаживала за ним. Потом случилась трагедия, девочка погибла. Недавно расселили дом, где жили родители Насти. Все уехали, Бося остался.

После наших публикаций Босю взяла к себе владелица приюта «Зоосемейка39» Ольга Остапчук. На первых кадрах из приюта было видно, как пес гуляет по вольеру с настилом из строительных поддонов. Такие условия насторожили неравнодушных калининградцев, которые принялись возмущаться в соцсетях.

Ольга Остапчук поспешила сообщить, что решение с вольером - временное, и вскоре будет построен новый вольер и будка. Деньги на строительство были собраны откликнувшимися горожанами.

- Вольер мы построили, - объявила хозяйка приюта. - Только вот Бося решил, что дома со мной ему будет лучше. Когда я в очередной раз пришла к нему в новый вольер, он охватил меня двумя лапками так сильно, что я поняла - он хочет быть в семье. Когда я рядом, он спокоен, только ухожу - сразу паника. Ни с кем не хочет оставаться!

В построенный для Боси вольер перевели другого пса, также подобранного на улице - Роджер попал под машину.

- А Бося теперь спит рядом со мной на диване, провожает мою дочь в школу, вместе со мной на поводке, - делится в соцсетях Ольга. - Ушко я ему лечу, уже намного лучше. Купила ему дорогие лекарства, обработала от клещей и глистов. Осталось дождаться тепла и помыть его. Он счастлив, он любим.

В планах у Ольги Остапчук строительство трех новых вольеров, поскольку брошенных собак ей продолжают привозить.