«Балтика» осталась без лицензии на выступление в премьер-лиге: что дальше

Болельщики ждут, что следующий сезон "Балтика" начнет в премьер-лиге. Фото: Александр КАТЕРУША

«Балтика», которая изо всех сил бьется за выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ), получила подножку. Накануне на заседании РФС калининградскому клубу отказали в лицензии на выступление в высшем дивизионе. То есть, если случится чудо, и «Балтика» займет-таки четвертое место в турнирной таблице, а потом победит оппонента в стыковых матчах, то выступление в элите российского футбола ей все равно не светит.

При этом «Балтика» оказалась в довольно представительной компании: лицензию также не получили самарские «Крылья Советов», досрочно выигравшие турнир ФНЛ, «Оренбург», идущий на втором месте, «Алания» (4-е место), «Торпедо» (5-е место) и «Нефтехимик» (7-е место). Все эти клубы, включая занимающую шестую строчку в турнирной таблице «Балтику», все еще претендуют на выход в РПЛ. Прошел лицензирование только идущий третьим «Нижний Новгород», а также клубы премьер-лиги, находящиеся в зоне вылета – «Арсенал», «Ротор» и «Уфа». Все это не могло не породить конспирологических версий, и они появились. Некоторые «эксперты» полагают, что в следующем сезоне в премьер-лигу пройдет только «Нижний Новгород» (как единственный клуб ФНЛ, получивший лицензию), а вылетит из элиты один «Тамбов» (по причине полного и бесповоротного банкротства). И никаких, мол, стыковых матчей.

Впрочем, это все маловероятно. Тем более что 12 мая состоится заседание апелляционной комиссии, на котором лицензионный вопрос может быть пересмотрен, и клуб из Калининграда заветную бумажку все-таки получит.

- На данный момент никаких окончательных решений не вынесено. Как все будет, мы обязательно сообщим, - сообщили в «Балтике».

Кое-что прояснил гендиректор калининградского клуба Тажутдин Качукаев.

- Нам необходимо донести ряд документов, которые подтверждают финансовые гарантии для участия в РПЛ. Мы их донесем до 11 числа к апелляции. Проблем возникнуть не должно, - сказал он изданию «Чемпионат».

Гораздо сложнее, судя по всему, ситуация в других клубах. В частности, «Оренбург», фактически обеспечивший себе прямое попадание в РПЛ, и владикавказская «Алания» не соответствуют критериям высшей лиги по причине плохих стадионов. Это серьезнее финансовых гарантий, и если «Оренбург» и «Алания» останутся без лицензии, значит, «Балтика» сможет сыграть в стыковых матчах, даже окончив чемпионат на шестом месте.