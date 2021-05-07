В Калининград привезли редкие работы Марка Шагала

Выставка будет работать до 1 августа. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининградском музее изобразительных искусств открылась выставка литографий Марка Шагала. Все произведения - из коллекции галереи современного искусства PS Gallery (Санкт-Петербург), которая ранее уже представляла у нас графику Сальвадора Дали, Василия Кандинского, Пабло Пикассо и Натальи Гончаровой.

- Экспозиция называется «Три эпохи Марка Шагала» (6+), - говорит владелец PS Gallery Павел Башмаков. - Мы хотели показать главные периоды жизни и творчества художника. Первый посвящен «Мертвым душам», он относится к раннему творчеству Шагала, началу 20-х годов. Вторая серия - это 50-60-е годы, цветные литографии, посвященные «Библии», расцвет творчества мастера. Третья – одна из его последних работ «И на земле», которая рассказывает о взаимодействии художника с писателем и политическим деятелем Франции Андре Мальро.

Коллекционер отмечает, что в Калининград привезли очень редкие работы, многие из которых были представлены на выставках в Эрмитаже.

- Эти серии нелегко найти на арт-рынке. Они появляются очень редко и стоят очень дорого, - замечает Павел Башмаков. – «Мертвые души» и «И на земле» покупал еще мой дядя Марк Иванович Башмаков около 15 лет назад. Работы на библейскую тему попали в коллекцию позже, мы приобрели их примерно 5 лет назад. Все покупали на аукционах во Франции.

Представленные работы отражают главные периоды жизни и творчества художника. Фото: Александр КАТЕРУША

Графика всегда занимала в творчестве Шагала отдельное место. Являясь великолепным колористом, в самом начале своих графических экспериментов художник отказывается от цвета, перекладывая всю эмоциональную нагрузку, «нерв», как говорил он сам, на мастерство штриха и точность линий. Только в 1956 году Шагала увлечет цветная литография, в которой яркость красок добавит мистичности библейским сюжетам. Несмотря на сложность работы в графических техниках, художник практически до конца жизни будет творить в этом ключе. И в позднем периоде цвет опять сменится на штрих.

Вопрос про денежную стоимость шедевров коллекционер посчитал некорректным:

- Трудно сказать, сколько прямо сейчас стоят эти работы. За последние полгода арт-рынок очень сильно вырос. То, что покупалось за одни деньги год назад, сегодня стоит двое дороже. Это связано с тем, что в период пандемии в Европе очень активно выдаются кредиты населению. С одной стороны происходит обесценивание денег, с другой - люди банально хотят на этом заработать. Покупают искусство и антиквариат, понимая, что потом продадут дороже.

Выставка «Три эпохи Марка Шагала» будет работать до 1 августа.