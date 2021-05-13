На строительство дублера двухъярусного моста выделили 11,8 млрд рублей

Новый мост будет шестиполосным. Фото: Архив "КП"

В Калининграде объявлен конкурс по выбору подрядчика, который построит дублера двухъярусного моста. На строительство нового автомобильного моста выделено 11 млрд 887 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Новый шестиполосный 387-метровый мост, который возведут рядом с двухъярусным, будет разводным. Расчетная скорость движения по мосту составит 70 км/ч, ширина тротуаров - 2,25 метров.

На его строительство будущему подрядчику отводится 1560 календарных дней со дня заключения контракта. Все работы будут проводиться в рамках границах улиц Железнодорожной, генерала Буткова, Маршала Баграмяна, Правой Набережной, Портовой и Гвардейского проспекта.

Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 3 июня, при этом, участники должны предоставить авансирование в размере 5 процентов.

Напомним, осенью прошлого года проект строительства нового моста получил положительное заключение госэкспертизы. При этом, администрация Калининграда собирается изъять несколько десятков земельных участков, необходимых для проведения строительных работ, а также ряд нежилых помещений и гаражей.

Что касается «старого» двухъярусного моста, власти обещают его сохранить и сделать музейным экспонатом.