Программа мероприятий 9 мая 2021 года в Калининграде: истребители в небе, «Ураган» на площади и салют

9 мая калининградцы убедятся, что наша броня по-прежнему крепка, а танки быстры. Фото: Александр Подгорчук

В 2020-м парад в честь Дня Победы в Калининграде, как и в других городах России, прошел 24 июня. В этом году собираемся на площади Победы и примыкающих к ней улицах в привычную дату - 9 мая. Парад начнется в 10:00 по местному времени.

Программа мероприятий 9 мая 2021 года в Калининграде несколько отличается от традиционной. Сразу оговоримся – шествия «Бессмертного полка» не будет. Всенародно любимая акция вновь пройдет в онлайн-режиме. А вот если ближе к лету ситуация с распространением коронавируса позволит, мероприятие проведут уже в привычном формате. Пока же можно загружать фотографии фронтовиков на сайт «Бессмертного полка», где сформирована специальная галерея.

Зато военная техника по площади Победы пройдет. Сразу вслед за пешими расчетами из более чем 2 300 военнослужащих Балтийского флота и сотрудников силовых ведомств. Зрители увидят крупнокалиберные пушки «Гиацинт», зенитно-ракетные комплексы «С-400», зенитно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» тактические ракетные комплексы «Искандер», противокорабельные береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Град» – в общей сложности 76 единиц техники, стоящей на вооружении соединений и воинских частей Балтийского флота. Планируется и участие легендарного танка Т-34, который штурмовал Кенигсберг – для нашего города это уже стало традицией.

В воздушной части военного парада запланировано участие 20 самолетов и вертолетов. Сразу с трех аэродромов взлетят истребители Су-27, многоцелевые Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, ударные и транспортно-боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8, корабельные противолодочные и поисково-спасательные Ка-27ПЛ и КА-27ПС. Высота полета боевых машин составит от 150 до 300 метров при скоростях от 160 до 550 км в час в зависимости от типа воздушного судна. Генеральную репетицию летчики проведут 7 мая.

Еще один важный момент – праздничных мероприятий 9 мая 2021 года в городских парках не будет. Об этом сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова. В Калининграде, Балтийске, Черняховске, Гусеве и Советске будут организованы мобильные сцены для ретрансляции песен военных лет, архивных видеоматериалов и записей парадов разных лет.

А вот праздничный салют никто не отменял. В 22:00 ровно 30 залпов дадут три 105-мм и 125-мм салютные и фейерверочные установки и столько же 76-мм артиллерийских орудия ЗиС-3 времен Великой Отечественной войны.

КУДА ЕЩЕ СХОДИТЬ

Программа мероприятий 7-9 мая 2021 года в Калининграде

«Весна Победы» (0+)

В рамках Всероссийского музыкального проекта «Мы за Великую Державу» в Музее Мирового океана состоятся праздничные концерты «Весна Победы», посвященные 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне. На сцену поднимутся ученики и преподаватели Детской музыкальной школы имени Глиэра Калининграда.

7 мая в 17.00 с праздничной программой «Весна Победы» на сцену поднимутся ансамбли и хоры.

8 мая в 14.00 праздничную программу «Помните через года, через века» представит эстрадное отделение.

9 мая Музей Мирового океана приглашает всех на набережную исторического флота принять участие в акции «Гудок Победы» и услышать голоса музейных кораблей. В 11.55 по линиям трансляции прозвучит запись аудиосообщения о безоговорочной капитуляции Германии в исполнении диктора Всесоюзного радио Госкомитета СССР Ю.Б. Левитана. В 12.00 музейные корабли дадут «Гудок Победы»!

Стоимость (концерты 7 и 8 мая): по цене входного билета в главный корпус музея.

«Память сердца» (6+)

8 мая в областном историко-художественном музее состоится концерт, посвященный дню Победы и 75-летию образования Калининградской области, с посещением экскурсии по панораме «Кёнигсберг-45. Последний штурм». Поет Заслуженный артист России Николай Горлов (бас-баритон), за роялем Марина Слуцкая. В программе - песни, написанные в военное и послевоенное время.

Начало экскурсии в 15.30 (начало экскурсии), концерт - в 16.00. Стоимость билетов: 300-600 р., для школьников - 50р. Ветеранам вход свободный.

«Балтика» - «Текстильщик» (0+)

Сезон 2020/2021 стремительно приближается к финишу. В календаре остаются лишь два матча, первый из которых «Балтика» сыграет в эту субботу, 8 мая. После того, как на прошлой неделе калининградцы сумели победить «Аланию» (2:0), от попадания в топ-4 команду отделяют всего три очка - дистанция вытянутой руки. Теперь нужно обязательно выигрывать обе предстоящие встречи.

У «Балтики» есть все шансы заработать еще три драгоценных очка. Фото: fc-baltika.ru

Соперник по ближайшей игре - «Текстильщик» из Иваново - сейчас занимает 14-е место в турнирной таблице в ФНЛ и этой весной явно находится не в форме .У команды всего одна победы в пяти последних матчах, так что у «Балтики» есть все шансы заработать еще три драгоценных очка.

Начало в 19.00.