Калининградка, покорившая своим голосом Италию: Хочу показать, что оперный певец может петь все, в том числе романсы и эстраду

В мае Екатерина будет участвовать в создании саундтрека для фильма по мотивам «Бури» Шекспира. Картину снимут на островах близ Неаполя. Фото: Александр КАТЕРУША

Екатерине Шелеховой 25 лет, она живет в Италии. А детство Катя провела в Калининграде, здесь впервые и проявился ее вокальный талант. Тогда ей было всего 3 года.

- Мой брат играл на пианино, и я начала имитировать эти звуки и мелодии еще до того, как начала разговаривать, – рассказывает Екатерина. - Уже в детском садике преподавательница музыки Людмила Марксовна Гафт меня услышала и сказала: «Когда все будут спать, мы будем заниматься». Так я променяла тихий час на пение (смеется).

В том же возрасте девочка записала две радиорекламы. Да и на сцене Катя первый раз выступила именно в Калининграде. Еще год спустя выиграла вокальный конкурс «Балтийские надежды», оставив позади больше 300 конкурсантов.

Забавный момент из детства певицы связан с тогдашним мэром Калининграда Юрием Савенко.

- Отмечали Новый год, и мэрия устроила торжественный вечер. Это было в 1998 году. Собрали детей, которые выступали с разными номерами. И вот, был огромный торт, который выкатывали на тележке в центр зала. А внизу, за шторками, прятались три девочки, одной из которых была Катя. Они выскочили из торта и пели, - рассказывает мама певицы.

В Канаде, куда 6-летняя Катя переехала с семьей, она продолжила занятия вокалом. В 10 лет приняла участие в своей первой опере «Кармен» с детским хором. Премьера состоялась в канадском Гамильтоне.

- Мы, дети, пели в первом акте и немножко во втором. Опера заканчивалась достаточно поздно и всех детей-артистов быстро забирали родители, на поклон даже не оставались. А я отказывалась ехать домой. Оставалась до самого конца, сидела за кулисами и плакала каждый раз, когда убивали Кармен. Именно после участия в «Кармен» я поняла, что хочу в оперу, - рассказывает певица.

Ну, а дальше – обучение в Торонто, в консерватории имени Джузеппе Верди в Милане. Началась череда вокальных занятий, экзаменов, выступлений, концертов и конкурсов. Был знаменитый конкурс Киванис, где девушка занимала первое место в 2008, 2010 и в 2012 году, Фестиваль русских надежд, где оставила позади 200 конкурсантов, международные соревнования. И всюду Катя неизменно брала первые места. На протяжении многих лет она пела в Opera Bel Canto, StageToneScape и Ontario Opera…

А два года назад Екатерина отправилась с гастролями в Китай, где гастролировала с Ising Opera Academy и выступала в Сучжоу, Шанхае, Пекине, Гуанджоу и других городах.

- Мы пели не только оперные арии, но и китайские народные песни. Пришлось учить, конечно (смеется). Но это оказалось не слишком сложно. К тому же китайский язык, хоть и своеобразный, но мне он показался очень певучим. Мне понравилось! Принимали нас в Китае очень хорошо. Там опера на подъеме. Они сегодня энтузиасты этого дела, - рассказывает Екатерина.

Во время пандемии калининградка решила попробовать себя в популярном телевизионном конкурсе Italia's Got Talent.

- Я прислала ролик-заявку, и им понравился мой номер, они как раз хотели что-то новенькое и необычное, - рассказывает Катя.

Она выступила с очень необычной вокальной композицией, собственной импровизацией по мотивам песен из репертуара финно-угорских народов Крайнего Севера. Номер нашей землячки поразил и жюри, и зрителей. После участия в шоу певица получила множество писем и интересных предложений. Например, в мае она будет участвовать в создании саундтрека для фильма по мотивам «Бури» Шекспира. Картину снимут на островах близ Неаполя. Да и еще в Италии Екатерина выступит в шоу-мюзикле про индейцев.

Сегодня Катя принимает участие в серии концертов по импровизации, где создает собственную музыку. А как артист она выступает в театре Антонио Беллони, который очень известен в Италии как один из самых маленьких оперных театров в мире.

- Я человек целеустремленный. Хотела бы петь в театре, записать два альбома, один из которых – песни о соловье из репертуара разных народов. Я хочу показать, что оперный певец может петь все, в том числе и романсы, и эстраду. Было бы здорово сделать совместное выступление с кем-то из звезд. Надеюсь, я все смогу совместить, найти время и силы. Надо мечтать и я мечтаю! Очень хочу вернуться в Калининград еще раз и выступить в родном городе на сцене в Кафедральном соборе и в областной филармонии.