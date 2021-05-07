До приезда в Калининград многие жители других регионов России имеют о нашем городе довольно своеобразное представление. Фото: Александр КАТЕРУША

Как выясняется, до приезда в Калининград многие жители других регионов России имеют о нашем городе довольно своеобразное представление. О том, какие вопросы чаще всего задают отдыхающие, «Комсомолке» рассказали местные гиды.

- Порой туристу в Калининграде непросто сориентироваться в местном архитектурном разнообразии: бывает, что человек смотрит на виллу начала XX века и задается вопросом: «А это баухаус?» - говорит экскурсовод Элина Демина. - Тут, конечно, нет места раздражению – понятно, что гости не знакомы с особенностями местного градостроительства. Зато уезжают они, уже точно зная, чем отличается межвоенный модернизм от баухауса. Еще многих гостей интересует послевоенная история города: «Куда делись немцы? Как жили первые переселенцы?» Еще самые частые вопросы про еду - где попробовать локальную кухню. Еще часто спрашивают: «Когда снесут этого урода?» Это про Дом Советов. Часто интересуются, «а можно тут (на Красной, например) купить квартиру за миллион?» Все очень интересуются жильем, почти на каждой экскурсии.

Директор светлогорского музея «Колесо истории» Лариса Быстрова вспоминает, как у солнечных часов на променаде один турист поинтересовался: «А они ходят?».

Создатель и вдохновитель проекта «Народный экскурсовод» Виктория Корнева, которая и сегодня водит группы гостей по городу, говорит, что самый частый вопрос – по поводу омелы на ветвях деревьев.

- Они спрашивают: «А что за огромные гнезда на деревьях? а что за птицы там живут?» Это они про омелу. А буквально вчера одна из наших экскурсоводов написала о произошедшей с ней неприятной ситуации. Она говорит, что появились экскурсанты-мошенники. Одни вообще хотели убежать, ничего не заплатив индивидуальному экскурсоводу (это были гости из Екатеринбурга), а другие (гости из Челябинска) сказали: «Нам вообще Калининград не понравился, поэтому мы вам только 50% заплатим». И в том, и другом случае отказались от запланированных экскурсий, кинув гидов. Мы с таким впервые сталкиваемся. Это что-то новенькое.

Виктория Корнева привела в пример еще несколько историй, рассказанных калининградскими гидами:

- У туриста звонит телефон при мне. Они быстро отвечает: «Не могу говорить, я заграницей», и кладет трубку. Поворачивается ко мне и не может понять, почему я смеюсь.

- Очень умиляет, когда набирают на берегу все, что по цвету на янтарь похоже, а потом бегут с пригоршней, как дети, и спрашивают: «Что из этого янтарь?». Некоторых прямо не убедить, что это, скажем, обычный камень или стекляшка - спорят, упираются.

- Однажды спрашиваю о причине визита в Калининград, а мне отвечают: «Хотели посмотреть, как живут россияне в окружении стран НАТО».

КОНКРЕТНО

8 самых популярных вопросов от туристов, которые слышат гиды

- Кто такой Кант?

- На улице же дождь, неужели экскурсия будет?

- А какая у вас валюта?

- А на каком языке вы тут разговариваете?

- Что это у вас за такие необычные деревья растут? (имелись в виду каштаны)

- Правда ли, что ваша молодежь вся исключительно за границей обучается, в российские вузы не едет?

- Какой язык выбирают в школе? Понятно, что немецкий все и так знают.

- В котором часу открывается КПП на косе? Нам сказали, что по праздникам коса не работает.

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