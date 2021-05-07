Толпы на косе и давка в ресторанах: Чем обернулось майское нашествие туристов в Калининград

Сезон только начинается, и, судя по всему, в городе точно будет жарко. Фото: Александр КАТЕРУША

В августе прошлого года, когда область приняла первую после закрытия границ волну туристов, губернатор Антон Алиханов признал: инфраструктура к резкому наплыву гостей не готова. Спустя 8 месяцев Калининград снова оказался в списке городов, куда россияне устремились на отдых в первую очередь. Некоторые уже побывали у нас на Первомай и Пасху, и ажиотаж совсем не спадает. По данным онлайн-табло аэропорта в пятницу, 7 мая, в «Храброво» ждут прибытия 44 внутренних рейсов - 37 самолетов из Москвы и Санкт-Петербурга и 7 - из других российских городов.

Те, кто отдохнул в нашем регионе, охотно делятся впечатлениями. К сожалению, не всегда позитивными.

- Мы ездили на Куршскую косу и гуляли в небольшой толпе, и это было не совсем то, что мы ожидали от заповедника, где хочется как-то больше воздуха, - рассказала в эфире Business FM Анастасия Боровая, коррекционный педагог из Москвы. - В ресторане в поселке Рыбачий, который их кулинарная гордость, и так редко можно сесть, а сейчас вообще невозможно без бронирования. В Зеленоградске, где мы живем, есть какие-то кафе и рестораны, которые нам рекомендовали, но в часть из них тоже не попасть. Абсолютно все забронировано дня на четыре вперед. А так можно сходить в какие-то прибрежные кафешки без проблем. В музеях в Зеленоградске, естественно, много народа, но не трудно попасть. В Калининграде мы пытались пообедать, в каком-то нормальном ресторане не было места, пришлось сесть в маленькую кафешку, и там была просто ужасная еда.

Представители туристического бизнеса наличие проблем не отрицают. Руководитель туроператора «Янтарная мозаика» Карен Галстян описал ситуацию одним словом - «Зашиваемся!».

- Автобусов на линии больше 20, гидов много задействовано. Очень много заказывают индивидуальных экскурсий, поэтому не хватает экскурсоводов с автомобилями, - цитирует Галстяна «РБК Калининград». - У нас с транспортом проблемы, с экскурсоводами. Некоторые цены поднимают, пользуясь ситуацией, безвыходным положением агентств и туроператоров. И еще, если раньше группу селили в один-два отеля, то сейчас раскидываем по многим, потому что уже нет такого количества свободных номеров. Все, что можно было продать, уже продали.