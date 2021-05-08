Истории первых переселенцев: «Война отняла у меня всех близких, а в Калининград направило государство»

Май 1958 года. Клавдия с мужем качаются на качелях перед зданием школы в Подлипово. Фото: семейный архив.

Отец и братья с войны не вернулись

Клава (тогда – Федосова) родилась 10 июня 1931 года в деревне Дашино Троекуровского района Рязанской области. Ее мама умерла от воспаления легких вскоре после рождения дочки, отец второй раз не женился и сам воспитывал детей (у Клавдии были два старших брата). Незадолго до начала войны Федосовы переехали в Москву, где глава семьи устроился на завод. В 1941-м инженера, а потом и обоих его сыновей призвали в армию, домой никто не вернулся.

- Родных у меня в Москве больше не было. Когда отец и братья ушли на войну, меня и других детей власти отправили в Молотовскую область (теперь Пермский край – Ред.), в детский дом, - рассказывает Клавдия Александровна. - Сначала попала в село Осиновик, а потом меня перевели в Плишкари, где я пробыла до лета 1947 года. Электричества не было, занимались мы при керосиновой лампе. Я очень любила учиться, и наши воспитатели, они были очень хорошие, всему нас научить успели: и штопать, и вышивать, и за младшими присматривать. При детдоме было подсобное хозяйство, которое мы самостоятельно обслуживали. Косили траву для коров, жать научились.

23 июня 1947 года Плишкари Молотовской области. Выпуск из детского дома. Клавдия крайняя справа во втором ряду. Фото: семейный архив.

В 1947 году из детских домов Молотовской области взяли лучших воспитанников, которых сначала отправили в Молотов, где укомплектовали группу, а оттуда – в Калининград, на учебу в педагогическое училище. Из Плишкарей поехала только Клавдия Федосова.

- От города я получила какое-то печальное впечатление – казалось, он весь лежал в руинах. С вокзала всех доставили в педучилище, где мы и жили, приняли нас туда без экзаменов. Рядом дом стоял разрушенный, мимо которого даже ходить боялись – мог рухнуть в любую минуту.

Каллиграфия с обеих рук

Незадолго до окончания учебы Клавдия получила серьезную травму.

- Студентов часто отправляли на работы по расчистке завалов. А летом все обычно разъезжались по домам. Но мне-то ехать было некуда, поэтому устраивалась в колхоз. В августе 1950 года в 138-м совхозе (это Озерский район) мы работали на электрических машинах, очищающих зерно, на «Петкусах». К концу дня я заметила, что у машины вся сетка забилась, ну и решила почистить. Мешок взяла и полезла. А край мешка в механизм затянуло, за ним и руку мою. Конечно, сознание потеряла. Повезли меня в Озерск, операцию сделали. Я даже слышала, как косточки мои, отрезанные хирургом, падали. Много боли перетерпела.

19 июня 1950 года. Педучилище Калининграда. Клавдия 5-я слева во втором ряду. Фото: семейный архив.

Даже потеряв несколько пальцев, молодая учительница не стала себя жалеть, а принялась за усиленные тренировки.

- Сначала подумала: хорошо еще, что рука осталась. Видимо, все-таки успела ее отдернуть. А потом начала сильно переживать. Искалеченная рука-то правая, а я – учительница, у детей вопросы будут, а могут и испугаться. Стала переучиваться писать левой рукой, а потом и правую разработала. В итоге научилась владеть и той, и другой. Ученики, конечно, постоянно меня спрашивали, как так случилось. Зато когда мы каллиграфией занимались и у кого-то был почерк непонятный, я демонстрировала, что могу красиво писать обеими руками. Дети только охали. Я им старалась объяснять, что если потрудиться, всему в жизни научиться можно.

«Все нормально было»

После окончания педучилища Клавдию распределили в Правдинский район.

- Я получила специальность учительницы начальных классов, но тогда не хватало преподавателей русского языка и литературы, математики и английского. Так как я шла хорошо по русскому языку, меня направили на месячные курсы. Сразу после них я поступила на заочное отделение Калининградского пединститута (тогда располагался в нынешнем здании морского кадетского корпуса Андрея Первозванного – Ред.). Тогда же мне вручили документ, позволяющий работать в неполной средней школе, и выдали направление в восьмилетку колхоза имени Ленина в поселке Подлипово, что рядом с Железнодорожным. Туда я приехала в августе 1951-го.

- Поселили меня сначала к какой-то старенькой бабушке. Даже фамилию ее помню – Двоеглазова. Потом кто-то уехал из поселка, и мне даже просить не пришлось, сразу освободившуюся квартиру дали. В общем, нормально все было.

14 июня 1953 года. Клавдия с воспитанниками в пионерлагере поселка Сосновка (Зеленоградский район). Фото: семейный архив.

Школы в Подлипово, по словам Клавдии Александровны, сегодня уже нет. Когда она в последний раз туда ездила, здание, в котором проработала больше 10 лет, пустовало.

- Я очень любила петь и ходила в хор. Тогда новые песни разучивали по радио: сначала ведущий целиком ее пропоет, потом по куплетам в спокойном темпе текст прочитает, потом еще раз пропоет, и я все запоминала. Так стала пение в школе вести. У нас и музыкант свой был, на гармошке играл – Виктор Иванович Чернованов. Выступали мы на смотре художественной самодеятельности в кирхе Железнодорожного (она еще не была так разрушена, как сегодня), там сцена была оборудована специальная. Помню, с Раей Лукьяненко, троюродной сестрой моего мужа, мы пели «Сулико». Еще в воинскую часть ездили, а как-то даже в Калининграде наш хор пригласили выступить. По воскресеньям в поселке устраивали танцы, потому что много молодежи из Калининграда с учебы к родителям приезжало. И вальс танцевали, и фокстрот, и танго, и белорусскую польку.

В школе – больше полувека

На следующий год после переезда в Подлипово молодая учительница познакомилась с электромонтером Михаилом Лукьяненко, который вскоре стал ее мужем. В 1958 году родилась дочка Наталья, в 1961-м – сын Владимир. Ему не успел исполниться годик, как родители решили сменить место жительства.

Кладвия с мужем Михаилом, дочерью Наташей и сыном Вовой. Фото: семейный архив.

- Мы вслед за Мишиными родителями на некоторое время перебрались в Крылово. В Подлипово стояла вечная грязь, а этот поселок был намного чище и аккуратнее. Я устроилась в местную школу преподавателем русского и литературы. Работала там до 1965 года. А потом мне звонит директор школы из Железнодорожного, Платонов Лев Александрович: «У нас тут учительница уехала, срочно приезжайте!». И 31 августа я уже переезжала с вещами.

Когда Клавдии Лукьяненко исполнилось 55, она решила уйти из школы.

- Уставала сильно, поэтому написала заявление об увольнении по собственному желанию. Но дома вдруг так плохо мне стало, потому что сразу подумала: «И что я буду делать без школы?». На следующее утро пришла, попросила заявление обратно и порвала его. В итоге до 2004 года учительствовала, 53 года мой общий стаж.

Сегодня Клавдия Александровна живет в Железнодорожном. Фото: Иван МАРКОВ

Сегодня Клавдия Александровна живет в Железнодорожном вместе со своим сыном. Муж умер в 2008 году.

- Несмотря на все, что со мной произошло, я очень благодарна судьбе, что так сложилось. Меня воспитало и вырастило государство. Конечно, временами трудно было очень, сами понимаете, но жизнь все равно вышла интересной, - убеждена наша героиня.